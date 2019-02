Belgický futbalista Fellaini prestúpil z Manchestru United do Číny

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 1. februára (TASR) - Belgický futbalista Marouane Fellaini prestúpil z Manchestru United do čínskeho Šan-tung Lu-neng. V piatok to oficiálne oznámil jeho doterajší zamestnávateľ. Finančné aspekty transferu nezverejnili.Tridsaťjedenročný Fellaini pôsobil na Old Trafford od roku 2014. Celkovo odohral 177 zápasov a strelil 22 gólov.cituje agentúra AFP stanovisko United.