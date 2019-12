Lisa Gerrard vystúpi v rámci koncertu

Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Bratislava 16. decembra (OTS) - Na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa 16.februára 2020 uskutoční veľkolepá hudobná show nazvaná " The World of Hans Zimmer ". Uvedie najslávnejšie skladby uznávaného filmového hudobného skladateľa Hansa Zimmera, ktorý celú show pripravil so svojimi spolupracovníkmi. Jednou z mnohých vystupujúcich bude známa austrálska umelkyňa, speváčka Lisa Gerrard , ktorá sa preslávila predovšetkým ako členka skupiny Dead Can Dance. Vstupenky na koncert sú v predaji v sieti Ticketportal Filmový hudobný skladateľ Hans Zimmer je považovaný za absolútnu špičku vo svojom odbore súčasnosti. Držiteľ Oscara, Grammy aj Zlatého glóbusu má za sebou veľmi úspešnú kariéru. Jeho hudba sprevádzala filmy ako Interstellar, Leví kráľ, Temný rytier, Počiatok, Piráti z Karibiku, Pearl Harbor, Da Vinciho kód-Šifra majstra Leonarda, Gladiátor a mnoho ďalších. Pri tvorbe a nahrávaní svojich skladieb spolupracujes veľkými menami svetovej hudby. Jednou z nich je aj speváčka Lisa Gerrard, ktorá nahrala vokály k hudbe filmu Gladiátor. Konkrétne sa jedná o jednu z ústredných piesní s názvom "Now We Are Free" Lisa Gerrard v roku 1982 založila hudobnú skupinu Dead Can Dance, s ktorou vystupovala po celom svete. So skupinou vydala celkom desať štúdiových albumov a stali sa rešpektovaným zoskupením žánru world music. Po rozpade kapely sa vydala na sólovú dráhu a začala s komponovaním a nahrávaním vlastnej hudby, čo vyvrcholilo debutom s názvom The Mirror Pool. Pravidelne koncertuje v prestížnych svetových sálach. Veľkú časť jej hudobných aktivít tvorí spolupráca na filmovej hudbe. Okrem už spomínaného Zimmera si ju do svojich skladieb vybrali také mená ako Jeff Rona alebo ikonický Ennio Morricone.Lisa Gerrard a mnoho ďalších umelcov vystúpi na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave už 16. februára 2020. Spoločne s kompletným symfonickým orchestrom zahrajú tie najslávnejšie skladby úspešného hudobného skladateľa. Koncert sľubuje neopakovateľnú atmosféru strhujúcej filmovej hudby, ktorou je Zimmer povestný. Fanúšikovia sa môžu tešiť na veľkoplošné obrazovky a najmodernejšiu zvukovú techniku, ktorá celý zážitok umocní.Vstupenky sú k dispozícii na predajných miestach siete Ticketportal alebo na www.ticketportal.sk Viac informácií na https://www.worldofhanszimmer.com