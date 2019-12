V Bratislave bude prvá a jediná projekcia dokumentu o Kráľovnej džezu

Kino Lumiére, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 16. decembra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa v utorok (17. 12.) uskutoční prvá a jediná projekcia filmu Ella Fitzgerald: Just One of Those Things (2019) na Slovensku. Dokument o americkej džezovej speváčke, prezývanej "" či" si diváci môžu pozrieť v rámci cyklu Music & Film.hovorí dramaturg cyklu Miro Ulman k uvedeniu snímky o speváčke, ktorá ". Dokument, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom Berlinale, mapuje život a prácu Elly Fitzgerald (1917 – 1996) počas niekoľkých desaťročí, od jej narodenia, cez smrť matky, súťaž talentov v Harleme, zlom v jej kariére, keď jej hudobník Chick Webb dal šancu spievať so svojím orchestrom, až po stretnutie s manažérom Normanom Granzom, vďaka ktorému sa stala jednou z najväčších svetových hviezd. Jej repertoár netvoril len džez, spievala aj soul, gospely, blues, R&B, balady a country.Film predstavuje speváčku v celej šírke jej osobnosti vďaka dosiaľ nepublikovaným fotografiám či filmovým záberom, obsahuje i nové rozhovory. Vo filme rozpráva aj – v čase nakrúcania 98-ročná – bývalá tanečnica Norma Miller, ktorá si spomína na Ellino prvé vystúpenie na súťaži mladých talentov v Harleme v novembri 1934. "Hovorí, že Ella pôvodne chcela tancovať, ale napokon sa rozhodla pre spev. Jej ošumelé šaty a plachosť na pódiu vyvolali smiech a bučanie publika, ale keď začala spievať, všetci zmĺkli. Bola perfektná," dodal Ulman k snímke, v ktorej si na Ellu spomínajú aj Tonny Bennett, Jamie Cullum, Laura Maluva, Patti Austin či Smokey Robinson i jej adoptívny syn Ray Brown Jr.Režisérom filmu je britský dokumentarista Leslie Woodhead, ktorý má na svojom konte tiež záznam koncertu slávnej kapely v londýnskom Hyde Parku The Stones in the Park (1969), dokument o vplyve The Beatles v Sovietskom zväze How the Beatles Rocked the Kremlin (2009) či film o spevákovi Tonym Bennettovi s názvom Tony Bennett's New York (2010). O svojom filme Ella Fitzgerald: Just One of Those Things povedal:Spevák a hudobník Jamie Cullum vo filme konštatuje, že