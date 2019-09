Lisabon požičia firmám zasiahnutým krachom Thomas Cook 150 mil. eur

Na archívnej snímke cestovná kancelária Thomas Cook. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 27. septembra (TASR) - Portugalsko vyčlení na úvery pre miestne firmy, ktoré zasiahol krach britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook, 150 miliónov eur. Uviedla to v piatok portugalská vláda.Portugalsko nebolo zasiahnuté rušením letov spoločností patriacich pod firmu Thomas Cook do takej miery, ako mnohé iné krajiny, avšak turistami vyhľadávaný región Algarve na juhu krajiny sa obáva, že v závere turistickej sezóny mnohé hotely nedostanú zaplatené.Vláda informovala, že každá spoločnosť zasiahnutá dôsledkami krachu firmy Thomas Cook môže získať úver do 1,5 milióna eur. Navyše, na pomoc regiónu Algarve a ostrovu Madeira je ochotná poskytnúť navyše 2,25 milióna eur. Bankrot britskej cestovnej kancelárie sa v najväčšej miere týka práve týchto oblastí, dodala portugalská vláda, podrobnosti však neuviedla.Zástupcovia sektora cestovného ruchu sa zídu v sobotu (28. 9.), aby posúdili celkovú situáciu a rozhodli o ďalších krokoch.