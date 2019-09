Premiér Pellegrini sa v pondelok zúčastní štátneho pohrebu J. Chiraca

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 27. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v pondelok (30. 9.) zúčastní štátneho pohrebu bývalého prezidenta Francúzskej republiky Jacquesa Chiraca. TASR informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.Let slovenského premiéra do Francúzska bude mať podľa Úradu vlády SR aj symbolický význam. Pellegrini totiž do Paríža poletí vládnym špeciálom, ktorý počas svojho pôsobenia využíval aj zosnulý bývalý francúzsky prezident.poznamenal ÚV SR.Bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac zomrel v kruhu svojej rodiny vo štvrtok (26. 9.) vo veku 86 rokov.Chirac bol stredopravicovým politikom, ktorý zastával post hlavy štátu v rokoch 1995 - 2007. V rokoch 1974 - 1976 a 1986 - 1988 bol premiérom a od roku 1977 do roku 1995 pôsobil vo funkcii starostu Paríža. Bol druhým najdlhšie slúžiacim francúzskym povojnovým prezidentom po svojom socialistickom predchodcovi Francoisovi Mitterrandovi.Na medzinárodnej scéne je pamätný tým, ako nahneval Spojené štáty svojím verejným nesúhlasom s vojnou v Iraku v roku 2003.Chirac bol prvým francúzskym lídrom, ktorý uznal, že francúzsky štát sa počas druhej svetovej vojny podieľal na prenasledovaní Židov a ich posielaní do nacistických koncentračných táborov.