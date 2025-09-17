Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Zo zahraničia

17. septembra 2025

Líšky si urobili noru na šiestom poschodí paneláka



Dvojica nevítaných hostí sa usadila vo vnútri paneláka v českej obci Obrnice neďaleko mesta Most. Dve líšky sa dostali až na šieste poschodie a usadili sa v skrini elektrického ...



gettyimages 1454545570 676x507 17.9.2025 (SITA.sk) - Dvojica nevítaných hostí sa usadila vo vnútri paneláka v českej obci Obrnice neďaleko mesta Most. Dve líšky sa dostali až na šieste poschodie a usadili sa v skrini elektrického rozvádzača. Obyvatelia domu si ich všimli preto, že jednej líške zo skrine trčal chvost.


Na základe žiadosti Polície ČR bola na miesto vyslaná hliadka mestskej polície s odchytovým vozidlom," povedala hovorkyňa mestskej polície v Moste Veronika Bohuslavová, informuje web TN.cz.

Líškam sa nič nestalo. „Mestskí policajti v spolupráci s privolanou odchytovou pracovníčkou chomutovského lesoparku pomocou odchytovej tyče a podberáka obe zvieratá bezpečne chytili,“ dodala Bohuslavová.

‚Zvieratá nakoniec odchytová služba odovzdala lesoparku v neďalekom meste Chomutov, aby sa tam o líšky postarali a vypustili ich späť do prírody.



Zdroj: SITA.sk - Líšky si urobili noru na šiestom poschodí paneláka © SITA Všetky práva vyhradené.

