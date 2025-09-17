|
Streda 17.9.2025
17. septembra 2025
Líšky si urobili noru na šiestom poschodí paneláka
Dvojica nevítaných hostí sa usadila vo vnútri paneláka v českej obci Obrnice neďaleko mesta Most. Dve líšky sa dostali až na šieste poschodie a usadili sa v skrini elektrického ...
17.9.2025 (SITA.sk) - Dvojica nevítaných hostí sa usadila vo vnútri paneláka v českej obci Obrnice neďaleko mesta Most. Dve líšky sa dostali až na šieste poschodie a usadili sa v skrini elektrického rozvádzača. Obyvatelia domu si ich všimli preto, že jednej líške zo skrine trčal chvost.
„Na základe žiadosti Polície ČR bola na miesto vyslaná hliadka mestskej polície s odchytovým vozidlom," povedala hovorkyňa mestskej polície v Moste Veronika Bohuslavová, informuje web TN.cz.
Líškam sa nič nestalo. „Mestskí policajti v spolupráci s privolanou odchytovou pracovníčkou chomutovského lesoparku pomocou odchytovej tyče a podberáka obe zvieratá bezpečne chytili,“ dodala Bohuslavová.
‚Zvieratá nakoniec odchytová služba odovzdala lesoparku v neďalekom meste Chomutov, aby sa tam o líšky postarali a vypustili ich späť do prírody.
Zdroj: SITA.sk - Líšky si urobili noru na šiestom poschodí paneláka © SITA Všetky práva vyhradené.
