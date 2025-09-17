Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. septembra 2025

Väčšina Poliakov odmieta názor Trumpa, že vpád ruských dronov nad poľské územie bol náhodný


Tagy: Poľský vzdušný priestor ruské drony vojna na Ukrajine

Prevažná väčšina Poliakov odmietla názor amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nedávny vpád ruských dronov do poľského vzdušného priestoru mohol byť náhodný. Vyplýva z prieskumu spoločnosti IBRiS pre ...



Zdieľať
russia_belarus_military_drills_53079 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Prevažná väčšina Poliakov odmietla názor amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nedávny vpád ruských dronov do poľského vzdušného priestoru mohol byť náhodný. Vyplýva z prieskumu spoločnosti IBRiS pre poľskú rozhlasovú stanicu Radio ZET. Informuje o tom web Kyiv Independent.


Podľa prieskumu 81,7 % respondentov odmietlo možnosť náhody a 10,6 % súhlasilo s Trumpovou interpretáciou. Zvyšných 7,7 % nevedelo na otázku odpovedať.

Nemecké médiá uviedli, že ruské drony pravdepodobne mierili na letisko Rzeszów, ktoré je kľúčovým logistickým centrom pri preprave západnej vojenskej pomoci Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Väčšina Poliakov odmieta názor Trumpa, že vpád ruských dronov nad poľské územie bol náhodný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poľský vzdušný priestor ruské drony vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Líšky si urobili noru na šiestom poschodí paneláka
<< predchádzajúci článok
Poľsko sa chystá kúpiť dve až tri ponorky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 