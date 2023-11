Literárnu Bookerovu cenu získal írsky spisovateľ Paul Lynch

Prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu získal v nedeľu írsky spisovateľ Paul Lynch za svoj dystopický román Prophet Song (Prorokova pieseň), ktorý zachytáva boj ženy za ochranu svojej rodiny, keď sa Írsko rúti do totality a vojny.





Lynch (46) sa stal piatym írskym spisovateľom, ktorý si prebral toto prestížne ocenenie. Pred ním toto ocenenie získali Iris Murdochová, John Banville, Roddy Doyle a Anne Enrightová.Dej románu Prophet Song sa odohráva v Dubline v alternatívnej budúcnosti Írska. Hlavnou postavou je matka štyroch detí, ktorá sa snaží ochrániť svoju rodinu pred totalitou."Táto kniha sa nepísala ľahko... Moja rozumná časť sa nazdávala, že napísaním tohto románu si zničím kariéru. Aj tak som tú knihu musel napísať. V takýchto veciach nemáme na výber," povedal Lynch po zisku Bookerovej ceny na ceremónii v Londýne. Ako víťaz získal 50.000 libier (57.600 eur).Kanadská spisovateľka Esi Edugyanová, ktorá predsedala päťčlennej porote, označila víťazný román za "triumf emocionálneho rozprávania". "Román Prophet Song s veľkou živosťou zachytáva sociálne a politické úzkosti našej súčasnej doby," dodala.Bookerova cena je udeľovaná od roku 1969. Vlani ju získal srílanský spisovateľ Šehan Karunatilaka za dielo The Seven Moons of Maali Almeida (Sedem mesiacov Maaliho Almeidu) o žurnalistovi zavraždenom počas občianskej vojny na Srí Lanke.