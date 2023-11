Tieto kroky znížia výdavky za kúrenie. Doma pritom zostane ďalej teplo

Preto je stále dobré šetriť, kde sa dá, lenže čo keď je to možné ešte lepšie a možno aj jednoduchšie – zvlášť na kúrenie? Môžete vyskúšať napríklad niektorý z nasledujúcich nápadov.

V našich zemepisných šírkach sa bez kúrenia jednoducho nezaobídeme, a to ani v prípade, keď využijeme zateplenie domu alebo žijeme v byte v starom „poctivom“ dome. Akonáhle začnú teploty vonku klesať pod desať stupňov, začnú o kúrení uvažovať aj tí najväčší otužilci. Rovnako stále dookola premýšľame o tom, koľko nás to bude stáť. Preto bude dobré dodržať niekoľko základných jednoduchých pravidiel, ktoré dovolia užiť si zimné obdobie v teple domova a zároveň nezruinujú našu peňaženku.

Svetre nie sú populárne, ale hrejú

Aj keď to určite nie je populárna rada, mali by sme si uvedomiť, že zimné obdobie nie je rovnaké ako letné. Že je to logické? To samozrejme je, ale v niektorých domácnostiach to nie je príliš poznať a mnohí sa stále snažia vykurovať na doslova tropické teploty. Je síce príjemnejšie chodiť doma v tričku s krátkym rukávom, ale aj sveter má svoje výhody. Už len napríklad v tom, že nemusíme mať v obývačke dvadsaťpäť stupňov a účet za kúrenie bude oveľa nižší. Rovnako tak sa večer pri televízii môžeme schúliť pod huňatú deku. Pamätáte na detstvo, kedy to bolo normálne? Poďme sa do tých bezstarostných čias zase vrátiť. Nie je to predsa žiadna obeť.

Súkromie áno, ale s rozumom

Zabudnite na závesy až k zemi, pokiaľ za nimi budete schovávať radiátory. Ak radiátor doslova uzavriete medzi oknom a závesom, môžete sa so značnou časťou tepla rovno rozlúčiť. Kúriť budete, ako sa hovorí, len „Pánu Bohu do okien“, okno sa síce čoskoro orosí, ale v obývačke bude stále chladno. Preto je dobré, ak si radi užívate večerné súkromie bez zvedavých pohľadov susedov do okien, zaobstarať si radšej žalúzie alebo v prípade závesov také, ktoré budú končiť nad radiátorom.

Termostat rozhoduje

Mnoho ľudí robí veľkú chybu v tom, že pri odchode do práce úplne vypína kúrenie. Je síce pravdou, že v tej chvíli predsa len niečo ušetrí, ale následné vykurovanie na požadovanú teplotu po príchode z práce domov všetky úspory nielen vyrovná, ale dokonca aj predbehne a vo výsledku zaplatíme ešte viac. Oveľa lepšou metódou je obyčajné obmedzenie kúrenia, teda nastavenie termostatu na nižšiu teplotu. Miestnosti tak nevychladnú a predsa len niečo ušetríme. To isté platí aj o nočných hodinách, kedy sme schovaní pod perinou. Spánok v chlade je napokon zdravý.

Zatvorte si dvere!

Možno vám doma aj rodičia neustále pripomínali, aby ste zatvárali dvere. Platí to aj v dospelosti, zvlášť pokiaľ kúrime v obývacej izbe a zároveň nechávame otvorené dvere do chladnejšej chodby. Je to zbytočné a drahé. Rovnako tak nie je nutné vykurovať na rovnakú teplotu ako bežne obývané priestory aj hosťovské izby alebo detskú izbu, z ktorej sa potomok už pred rokmi odsťahoval. Treba tieto miestnosti temperovať, ale určite tu nemusí teplota stúpať k dvadsiatim stupňom.

Pozor na nábytok

Síce nie je príliš pravdepodobné, že by si niekto postavil šatníkovú skriňu pred kúrením, ale najrôznejšie komody alebo kanape sa na takom mieste občas nájdu. Je to škoda, pretože teplý vzduch sa od radiátorov nešíri len nahor, ale aj do strán. Pokiaľ mu niektorú cestu zatarasíme, opäť sa pripravujeme o časť výkonu kúrenia a platíme celkom zbytočne oveľa viac.

Domáca strava zahreje – vás aj byt

Dobrou metódou, ktorá ušetrí hneď niekoľkokrát, je domáce varenie. Nielenže v takom prípade nebudeme vydávať veľké sumy za hotové jedlá, ale budeme jesť aj zdravšie a navyše napríklad takú hodinu pustená rúra zároveň celkom dobre pomôže vykúriť kuchyňu. Tomu sa hovorí výhra na viacerých frontoch naraz. Rovnako tak je možné dosiahnuť úsporu pri kúrení v kúpeľni. Pokiaľ plánujete kúpeľ a tiež viete, že je potrebné vyprať a v sušičke usušiť bielizeň, zapnite sušičku hodinu pred plánovanou očistou tela. Uvidíte, že možno nebudete musieť ďalšie kúrenie už ani riešiť.

Pokoj a nohy v teple

Dobrou metódou, ako si navodiť pocit väčšieho tepla, sú koberce. Pokiaľ si na zem položíte aspoň kusový koberec, na ktorý budete môcť položiť nohy napríklad pri odpočinku pri televízii alebo pri knižke, budete mať hneď o niečo lepšiu náladu. To všetko sú drobnosti, ktoré prakticky nič nestoja, ale naopak ušetria. Ak ste práve vo fáze, keď staviate alebo rekonštruujete svoj domov, bude dobré zamyslieť sa pri tejto príležitosti nad možnými úsporami do budúcnosti. Čo všetko môže pomôcť?

Myslite na budúcnosť

Predstavme si, kadiaľ môže teplo z domu utekať. Sú to samozrejme múry, ktoré dnes už nie je veľký problém zatepliť alebo v prípade výstavby nového domu voliť taký materiál, ktorý je z tohto pohľadu ohľaduplný k nám, k spotrebe energie aj k prírode. Ďalším citlivým miestom sú okná a dvere. Pokiaľ nebudú tesniť, len ťažko niečo pomôže k väčšej úspore. Ak nie sú peniaze na ich výmenu, môže veľa spraviť obyčajné tesnenie, ktoré je bežne k dostaniu v rôznych hobby a kutilských supermarketoch aj v malých obchodoch.

Nové kúrenie? Ideálne podlahové

Pri inštalácii nového kúrenia zvoľte, pokiaľ možno, to podlahové. Ak pôjde teplo od zeme, bude k stropu stúpať cez oblasť, kde sa pohybujete, nič iné mu ani nezostane. Navyše rovnako ako v prípade spomínaného koberca, chôdza po vyhriatej podlahe navodzuje všeobecný pocit väčšej tepelnej pohody.

Vetrajte s rozumom

Dobre tesniace okná ale samé od seba nepomôžu, keď sa nenaučíme správne vetrať. Pustiť si domov čerstvý vzduch je príjemné aj v zime, ale chce to tú správnu metódu. Ako na to? Rýchlo a intenzívne. Určite bude oveľa úspornejšie urobiť niekoľkominútový „prievan“, než treba pol hodiny opatrne vetrať.

Zdá sa vám ťažké dodržiavať toľko pravidiel? Ide len o zvyk, uvidíte, že si o pár dní zvyknete a nebudete o nich musieť ani premýšľať.