Literárny týždenník si pripomína 30. výročie svojho vzniku

Bratislava 5. novembra (TASR) - Väčšia časť najnovšieho dvojčísla Literárneho týždenníka (37-38) je venovaná jubilejnému 30. ročníku vzniku a nepretržitého vychádzania tohto periodika slovenských spisovateľov. Vstup do témy uvádza prvý šéfredaktor časopisu Vincent Šabík v polemicky ladenom článkuv ktorom poukazuje aj na tendenciu niektorých literátov privlastňovať si zásluhy na vzniku časopisu, ktoré im nepatria.O súčasnej koncepcii Literárneho týždenníka (LT)a perspektíve jeho ďalšieho vydávania napísalsúčasný predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Miroslav Bielik.Nad vznikom a pôsobením LT v rokoch 1988 a 1989 sa v prehľadne koncipovanej esejizamyslel Štefan Cifra. Pokračovaním tejto témy je esej Romana Michelka, v ktorej pripomína pôsobenie LT v prelomových rokoch 1990-1992.– tak sa volá textová koláž, ktorú pripravil Dušan Mikolaj z myšlienkovo závažných textov bývalých šéfredaktorov LT a niektorých iných osobností, ktoré sa angažovali na jeho stránkach. Sú to: Pavol Števček, Ján Majerník, Roman Kaliský (už nebohí) a stále aktívny prozaik Peter Holka.S uvedenou kolážou korešpondujú odkazy a vyznania(Vladimír Mináč, Milan Ferko, Ladislav Ťažký, Dušan Slobodník, Ján Števček, Milan Rúfus, Blahoslav Hečko, Maša Haľamová a Jozef Bob), ale aj vyznania a zamyslenia súčasných aktívnych literárnych tvorcov, a to Antona Hykischa, Etely Farkašovej, Ivana Hudeca, Jána Čomaja, Andreja Ferka, Gustáva Murína, Ivana Jackanina a Mariána Servátku. S témou zrodu a pôsobenia LT korešponduje aj pravidelná rubrika „Pohľadnica z Prahy“ od Petra Žantovského.Druhou témou, ktorá podstatne rezonuje na stránkach tohto čísla LT je 100. výročie Deklarácie slovenského národa z roku 1918. Celostránkovú historickú štúdiu na túto tému pod názvomnapísal Ján Bobák a štúdiu o tomIvan Mrva. S oboma štúdiami je tematicky príbuzná aj ukážka z knihy talianskeho historika Sergia Tazzera „, v ktorej venoval veľkú pozornosť M. R. Štefánikovi. Časopis pod názvom „publikuje úryvok z tejto knihy v preklade Ladislava Koudelku.Autorkou biografickej eseje o Norme Leigh Rudinskej, manželke Slováka Júliusa Alexandra Rudinského, ktorá sa zaslúžila o vznik a osadenie sochy Martina Kukučína na Slovensku, konkrétne v Medickej záhrade v Bratislave, je Mária Rapošová.Informatívnu reportáž z odovzdávania tohoročnej Ceny Vojtecha Zamarovského v Revúcej, ktorá bola udelená historikovi Matúšovi Kučerovi, je Dušan Mikolaj.Dušan Mikolaj pod názvom „pripravil aj rozhovor so spisovateľom a bývalým poslancom NR SR Jánom Feketem, ktorý žije v rodnom Modrom Kameni.Spoločenská rubrika okrem informácií o viacerých literárno-kultúrnych podujatiach na Slovensku prináša nekrológ za bulharským slovakistom Dimitarom Stefanovom a pripomína životné jubileá Miroslava Demáka a Gejzu Sádeckého.Súčasťou čísla je aj osobitná príloha Bibliotéka 2018. Príloha uvádza program literárnych podujatí Spolku slovenských podujatí a Vydavateľstva SSS na knižnom veľtrhu, najnovšiu knižnú ponuku Vydavateľstva SSS, a tiež zoznam laureátov cien a prémií SSS za rok 2017, ktorí budú slávnostne vyhlásení vo štvrtok 8. novembra 2018 o 10.00 hod. v Galérii mesta Bratislavy v Pálfiho paláci na Panskej ul. 19.