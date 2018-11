Slávnostný koncert v Bruseli pripomenul sté výročie Československa

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko

Brusel 6. novembra (TASR) - Séria kultúrnych, historických a spoločenských podujatí v Bruseli venovaná 100. výročiu vzniku Československa vyvrcholila v pondelok večer slávnostným koncertom v koncertnej hale Flagey, ktorý si uctil nielen význam historickej udalosti, ale aj česko-slovenskú vzájomnosť a pokračovanie dobrých vzťahov medzi oboma republikami.Na odkazy Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika nadviazali vo svojom prejave veľvyslanci Slovenskej a Českej republiky pri EÚ Peter Javorčík a Jakub Dürr, záštitu nad podujatím prevzali slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič a česká eurokomisárka Věra Jourová.Organizátori stavili na zmes hudobných štýlov vrátane vážnej hudby v podaní slovenského husľového virtuóza Dalibora Karvaya a jeho manželky, sólistky Slovenského komorného orchestra Michaely Karvay, ktorých sprevádzal Komorný orchester z Prešova pod vedením Júliusa Selčana. Ten istý orchester dotvoril hudobnú zložku svetovou premiérou hudobnej básne Čechoslovakiana - pásmo, ktoré na základe slovenských a českých ľudových pesničiek pre túto príležitosť zložil český hudobný skladateľ a hudobný producent Zdeněk Merta. Interpretkami piesní boli Viki Matušovová, speváčka so slovenskými koreňmi žijúca v Českej republike, herečka a speváčka Zora Jandová a začínajúca speváčka Esther Mertová.Koncert uzavreli vystúpenia kapiel Chinaski a No Name, ktoré nezabudli na spoločný česko-slovenský hitFrontman kapely No Name Igor Timko upozornil podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, že najväčšiu radosť by urobil Slovákom, keby zo svojej funkcie vypustil prvé tri písmená. Len niekoľko hodín predtým Šefčovič oznámil, že na post predsedu Európskej komisie za európskych socialistov podporí Fransa Timmermansa. S humorom jemu vlastným však na pódiu pred asi 400 divákmi na Timkovu výzvu odpovedal, žeTimko v rozhovore pre TASR priznal, že z ich hľadiska je jedno, či koncertujú pred alebo za riekou Morava. "opísal situáciu, ktorú prirovnal k stavu, keď bývalí manželia majú k sebe bližšie, ako keď boli v manželskom zväzku. To podľa jeho slov vyjadruje aj nová pesnička kapely ", ktorú spieva v oboch jazykoch.dodal.Spevák kapely Chinaski Michal Malátný sa vyjadril, že Slováci a Česi patria stále k sebe.odkázal na spoločné vystupovanie s košickou kapelou No Name. Zároveň však priznal, že nielen mladí Česi niekedy nerozumejú slovenčine, ale ani Slováci češtine. To sa potvrdilo aj pri novej vianočnej pesničke, ktorú Chinaski pripravuje s Katkou Knechtovou.poukázal na jeden z prípadov.dodal Malátný.