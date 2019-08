Literatúra: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 19. augusta (TASR) – Nové tituly žánrov psychologického trileru, vojnového príbehu či populárno-náučnej literatúry pre mladých aj dospelých pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.Britská autorka Fran Dorricottová prichádza so psychologickým trilerom Po zatmení. Počas zatmenia Slnka unesú v mestečku Bishop's Green dievčatko, na ktoré mala dohliadať staršia sestra Cassie. Nik ho viac nevidel. Po rokoch Cassie opúšťa Londýn, vzdáva sa sľubne rozbehnutej novinárskej kariéry a vracia sa do mestečka postarať sa o chorú babku. Krátko nato zmizne v Bishop's Green ďalšie dievča presne v sestrinom veku. Cassie sa nevie zbaviť pocitu, že napriek 16-ročnému rozpätiu únosy súvisia, k obom incidentom došlo v období zatmenia Slnka. Cassie oživuje bolestné spomienky, aby odhalila spojitosť medzi prípadmi. Bishop's Green je malé mesto, všetci sa poznajú. Vyvstáva otázka, kto by bol schopný takého činu.Spočítaj hviezdy je názov vojnového príbehu z pera Američanky Lois Lowryovej. Ten zavedie čitateľa do Dánska v čase druhej svetovej vojny. Krajina je už tri roky obsadená nemeckými vojskami. Desaťročná Annemarie a jej priateľka Ellen si to spočiatku veľmi nevšímajú. Vnímajú však, že v obchode nedostať chutné koláčiky s polevou a že na rohoch kodanských ulíc stoja nemeckí vojaci vo vyleštených čiernych čižmách a prísne ich sledujú. Ellen a jej rodičia sú židia. Jedného dňa sa dozvedia, že ich Nemci chcú pochytať a odvliecť preč. Annemariini rodičia im pomôžu utiecť a organizujú spolu s dánskymi odbojármi ich prevoz na lodiach do Švédska. Aj Annemarie dokáže svoju statočnosť tým, že s nasadením života prenesie na loď veľmi dôležitú zásielku.Veda v kocke je názov prehľadnej encyklopédie vedeckých zaujímavostí. Počítačové ilustrácie čitateľovi odhalia a vysvetlia vedu ako nikdy dosiaľ. Objasní väzby medzi atómami, ako vznikajú horniny a minerály a prečo sú diamanty také tvrdé, pritom kovy sa ohýbajú. Vysvetlí tajomstvá prežitia v dažďových lesoch na Borneu, metamorfózu vážky aj spôsob, ako sa kŕmi plameniak, energiu, ktorá poháňa vesmír, sily pôsobiace na motorku aj vedeckú podstatu plávania a lietania.Viacero noviniek osloví aj mladých čitateľov. Ariadnina niť je určená najmä záujemcom o staré grécke mýty a báje. Knižka ponúkne históriu olympiád, grécke divadlo aj aténsku Akropolu.V knihe Pod zemou / Pod vodou sa čitateľ zoznámi s tajomstvami podmorského i podzemného sveta. Nájde v nej jaskyniarov i baníkov, potápačov i výskumníkov. Nahliadne do podzemných nôr a skrýš, vypraví sa do jaskynných labyrintov a zostúpi na dno najhlbšej bane sveta.Encyklopédia obrázkových máp pre malých aj veľkých s názvom Mapy ponúka 46 krajín, 6 kontinentov a množstvo zaujímavých faktov zo všetkých kútov sveta. Čitateľ sa dozvie, čo jedia ľudia v Ekvádore, aké zvieratá žijú v Číne, v Japonsku či v Afrike. Zoznámi sa s gejzírmi na Islande, objaví obydlia starých Mayov v Mexiku, vo Fínsku ho čaká polárna noc, na Madagaskare si oddýchne v tieni obrovského baobabu. Na každej dvojstránke nájde obrázky historických pamiatok, významných osobností a zaujímavosti o histórii a kultúre danej krajiny či kontinentu.