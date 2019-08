TOTO sú na Slovensku najobľúbenejšie mená pre deti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. augusta (TASR) – Na najvyšších priečkach populárnych mien pre deti na Slovensku sa už niekoľko rokov umiestňuje Sofia s Jakubom. V roku 2014 Jakuba vystriedal Adam, o dva roky neskôr však už bol opäť na vrchu tabuľky. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo vnútra (SR).Podľa štatistík sú za posledné tri roky najfrekventovanejšie ženské mená Sofia, Nina, Natália, Ema, Viktória, Nela, Laura a Eliška. U chlapcov to sú Jakub, Adam, Tomáš, Samuel, Michal, Martin, Filip, Matej a Oliver. V roku 2018 bolo meno Jakub použité 1264-krát. Dievčenské meno Sofia bolo oproti roku 2017, keď rodičia dali toto meno až 1027 dievčatám, použité len 722-krát.V súčasnosti dávajú rodičia svojim deťom často aj exotickejšie meno. Ak však ide o pomerne nezvyčajné meno, MV SR odporúča predložiť dokument, že existuje štát, v ktorom sa používa.Podľa MV SR by meno nemalo byť hanlivé či neosobné. Osoba mužského pohlavia by tiež nemala byť pomenovaná ženským variantom, a naopak. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je obvyklé.vysvetlilo MV SR.Dieťaťu sa môže určiť aj viac mien, a to aj cudzojazyčných. Najviac to však môžu byť len tri mená.pripomenulo ministerstvo.