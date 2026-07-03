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03. júla 2026
Litovský prezident presadzuje začlenenie krajiny do jadrového štítu NATO proti Rusku
Litva pripravuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila rozmiestnenie jadrových zbraní na svojom území.
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Litva chce byť súčasťou systému západného jadrového odstrašovania Ruska a pripravuje kroky na zrušenie ústavného zákazu rozmiestnenia jadrových zbraní na svojom území. Na tlačovej konferencii v Berlíne to v piatok vyhlásil litovský prezident Gitanas Nauseda.
Zmena ústavy
Prezident uviedol, že pred niekoľkými dňami inicioval ústavnú zmenu, ktorá by odstránila existujúce obmedzenie.
Krátko nato skupina 50 poslancov predložila príslušný návrh novely ústavy. „Chceli by sme byť integrálnou súčasťou tohto jadrového odstrašenia,“ povedal Nauseda.
Zmena ústavy si vyžaduje dvojité schválenie najmenej 94 zo 141 poslancov parlamentu, pričom medzi hlasovaniami musí uplynúť minimálne trojmesačná lehota.
Strach z Ruska
Litva, ktorá susedí s Ruskom a Bieloruskom, po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne posilnila dôraz na obranu a bezpečnosť.
Patrí medzi štáty NATO s najvyššími výdavkami na obranu v pomere k výkonu ekonomiky, keď na tento účel vynakladá viac ako päť percent hrubého domáceho produktu.
Na jej území zároveň pôsobí mnohonárodná bojová skupina NATO a stála brigáda nemeckých ozbrojených síl s približne 5 000 vojakmi.
Zdroj: SITA.sk - Litovský prezident presadzuje začlenenie krajiny do jadrového štítu NATO proti Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
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