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03. júla 2026
Opera Slovenského národného divadla bude mať novú riaditeľku, Andrea Hlinková má mnohoročné skúsenosti
Tagy: nová riaditeľka Opera SND
Jej ambíciou je vytvárať prostredie, kde budú mať priestor umelecká kvalita, vzájomný rešpekt, otvorená komunikácia aj tvorivá odvaha, najmä však pozitívna konfrontácia v medzinárodnom kontexte.
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3.7.2026 (SITA.sk) - Jej ambíciou je vytvárať prostredie, kde budú mať priestor umelecká kvalita, vzájomný rešpekt, otvorená komunikácia aj tvorivá odvaha, najmä však pozitívna konfrontácia v medzinárodnom kontexte.
Opera Slovenského národného divadla (SND) bude mať novú riaditeľku. Stane sa ňou Andrea Hlinková, do funkcie ju vymenovala generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková. Hlinková sa funkcie ujme v pondelok 6. júla. Informovala o tom hovorkyňa SND Izabela Pažítková. Pripomenula, že z postu riaditeľa Opery SND odišiel k 31. máju po vzájomnej dohode Rastislav Štúr. V danej funkcii pôsobil od 15. októbra 2024.
Ťapáková sa Rastislavovi Štúrovi poďakovala za dôstojné a náročné obdobie vedenia opery. Počas neho operný súbor SND uviedol všetky plánované premiéry i výnimočné koncerty slovenských aj zahraničných interpretov. V závere sezóny presadil aj mimoriadne koncertné uvedenie náročnej a spevácky ambicióznej opery Mŕtve mesto.
"Verím, že sa i naďalej budeme stretávať pri rôznych kreatívnych projektoch," uviedla Ťapáková. Štúrovi, ktorý je špičkovým dirigentom, zaželal úspech v jeho profesionálnej kariére.
Operu SND už čoskoro povedie renomovaná režisérka Andrea Hlinková, a to na základe jej mnohoročných skúseností, medzinárodných kontaktov i koncepcie vedenia operného súboru a jeho perspektívy.
"Je pre mňa veľkou cťou prevziať vedenie Opery Slovenského národného divadla. Funkciu riaditeľky opery vnímam ako poslanie rozvíjať potenciál a kvalitu každého predstavenia operného súboru našej prvej scény," uviedla Hlinková. Dodala, že jej ambíciou je vytvárať prostredie, kde budú mať priestor umelecká kvalita, vzájomný rešpekt, otvorená komunikácia aj tvorivá odvaha, najmä však pozitívna konfrontácia v medzinárodnom kontexte.
Hlinková vyštudovala koncertný a operný spev na Konzervatóriu v Bratislave, je i absolventkou opernej réžie na Vysokej škole múzických umení. V úvode svojej kariéry spolupracovala s významným talianskym režisérom Francescom Espositom, ktorému asistovala pri rôznych operných produkciách, jej prvé réžie sú spojené so Štátnou operou Banská Bystrica.
Stojí za slovenskými premiérami Pucciniho opery Sestra Angelika a Leoncavallových Cigánov (2007), Mascagniho hudobnej drámy Silvano (2009) aj Bizetovej opery Lovci perál a Rossiniho Otella. Za réžiu posledného menovaného diela získala aj Cenu DOSKY.
"V Opere Národného divadla v Košiciach režírovala úspešnú produkciu Mozartovej Čarovnej flauty a Pucciniho Madama Butterfly či Cileovu Adrianu Lecouvreur. V SND naštudovala operu pre deti Veľká doktorská rozprávka od Milana Dubovského, Cikkerovho Mistra Scroogea, Haydnov Opustený ostrov a naposledy Smetanovu operu Hubička,” uviedla Pažítková dopĺňajúc, že v ostatných rokoch sa Hlinková etablovala najmä v operných domoch v Česku, kde režírovala mnoho operných titulov aj muzikálov.
"Jednou z jej ostatných réžií je kritikmi vysoko hodnotená inscenácia opery Umberta Giordana Andrea Chénier v Banskej Bystrici,” uzavrela Pažítková s tým, že do novej, 107. sezóny Opera SND vstupuje s novým vedením a ambicióznymi plánmi.
Zdroj: SITA.sk - Opera Slovenského národného divadla bude mať novú riaditeľku, Andrea Hlinková má mnohoročné skúsenosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Opera Slovenského národného divadla (SND) bude mať novú riaditeľku. Stane sa ňou Andrea Hlinková, do funkcie ju vymenovala generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková. Hlinková sa funkcie ujme v pondelok 6. júla. Informovala o tom hovorkyňa SND Izabela Pažítková. Pripomenula, že z postu riaditeľa Opery SND odišiel k 31. máju po vzájomnej dohode Rastislav Štúr. V danej funkcii pôsobil od 15. októbra 2024.
Ťapáková sa Rastislavovi Štúrovi poďakovala za dôstojné a náročné obdobie vedenia opery. Počas neho operný súbor SND uviedol všetky plánované premiéry i výnimočné koncerty slovenských aj zahraničných interpretov. V závere sezóny presadil aj mimoriadne koncertné uvedenie náročnej a spevácky ambicióznej opery Mŕtve mesto.
"Verím, že sa i naďalej budeme stretávať pri rôznych kreatívnych projektoch," uviedla Ťapáková. Štúrovi, ktorý je špičkovým dirigentom, zaželal úspech v jeho profesionálnej kariére.
Mnohoročné skúsenosti
Operu SND už čoskoro povedie renomovaná režisérka Andrea Hlinková, a to na základe jej mnohoročných skúseností, medzinárodných kontaktov i koncepcie vedenia operného súboru a jeho perspektívy.
"Je pre mňa veľkou cťou prevziať vedenie Opery Slovenského národného divadla. Funkciu riaditeľky opery vnímam ako poslanie rozvíjať potenciál a kvalitu každého predstavenia operného súboru našej prvej scény," uviedla Hlinková. Dodala, že jej ambíciou je vytvárať prostredie, kde budú mať priestor umelecká kvalita, vzájomný rešpekt, otvorená komunikácia aj tvorivá odvaha, najmä však pozitívna konfrontácia v medzinárodnom kontexte.
Stojí za viacerými dielami
Hlinková vyštudovala koncertný a operný spev na Konzervatóriu v Bratislave, je i absolventkou opernej réžie na Vysokej škole múzických umení. V úvode svojej kariéry spolupracovala s významným talianskym režisérom Francescom Espositom, ktorému asistovala pri rôznych operných produkciách, jej prvé réžie sú spojené so Štátnou operou Banská Bystrica.
Stojí za slovenskými premiérami Pucciniho opery Sestra Angelika a Leoncavallových Cigánov (2007), Mascagniho hudobnej drámy Silvano (2009) aj Bizetovej opery Lovci perál a Rossiniho Otella. Za réžiu posledného menovaného diela získala aj Cenu DOSKY.
"V Opere Národného divadla v Košiciach režírovala úspešnú produkciu Mozartovej Čarovnej flauty a Pucciniho Madama Butterfly či Cileovu Adrianu Lecouvreur. V SND naštudovala operu pre deti Veľká doktorská rozprávka od Milana Dubovského, Cikkerovho Mistra Scroogea, Haydnov Opustený ostrov a naposledy Smetanovu operu Hubička,” uviedla Pažítková dopĺňajúc, že v ostatných rokoch sa Hlinková etablovala najmä v operných domoch v Česku, kde režírovala mnoho operných titulov aj muzikálov.
"Jednou z jej ostatných réžií je kritikmi vysoko hodnotená inscenácia opery Umberta Giordana Andrea Chénier v Banskej Bystrici,” uzavrela Pažítková s tým, že do novej, 107. sezóny Opera SND vstupuje s novým vedením a ambicióznymi plánmi.
Zdroj: SITA.sk - Opera Slovenského národného divadla bude mať novú riaditeľku, Andrea Hlinková má mnohoročné skúsenosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nová riaditeľka Opera SND
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