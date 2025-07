Litovský správca jadrovej elektrárne Ignalina zvažuje využiť pokročilú jadrovú technológiu spoločnosti newcleo na dosiahnutie energetickej nezávislosti

Podpísané memorandum o porozumení otvára cestu k spolupráci a diskusii medzi zmluvnými stranami



Technológia olovom chladeného rýchleho reaktora a model uzavretého palivového cyklu od spoločnosti newcleo by mohli prispieť nielen k bezpečnému využitiu litovského vyhoretého jadrového paliva, ale aj k stabilizácii prenosovej siete orientovanej na obnoviteľné zdroje energie



Rokovania nadväzujú na spoluprácu spoločnosti newcleo so slovenským JAVYS a súvisia s cieľmi spoločnosti newcleo expandovať do východnej Európy



Francúzsko



Júl 2025 – Orgány departementu Aube vydali spoločnosti newcleo kladné stanovisko k predaju pozemku v meste Nogent-sur-Seine, ktorý by mohol byť využitý na umiestnenie pilotnej prevádzky na výrobu paliva MOX, v ktorom sa bude prepracovávať aj vyhoreté jadrové palivo zo Slovenska pre využitie v budúcich pokročilých jadrových reaktoroch v Jaslovských Bohuniciach.



Marec 2025 – Spoločnosť newcleo oznámila akvizíciu pozemku v obci Chusclane pre založenie Centra pre výskum, vývoj a vzdelávanie (FASTER), ktoré bude podporovať rozvoj budúceho závodu na výrobu palivových článkov z reprocesovaného paliva.



Február 2025 – Spoločnosť newcleo začala proces akvizície pozemku pre svoj prvý reaktor LFR-AS-30 na území obce Chinon Vienne et Loire.



December 2024 – Spoločnosť newcleo predložila francúzskemu Úradu pre jadrovú bezpečnosť a radiačnú ochranu (ASNR) tzv. Predbežnú bezpečnostnú správu (v angličtine sa používa výraz Safety Option File (DOS) pre svoj pilotný závod na výrobu palivových článkov a pre pokročilé regulačné požiadavky v oblasti bezpečnosti vyvíjaného reaktora LFR-AS-30. Spoločnosť plánuje predložiť tzv. Žiadosť o povolenie na výstavbu jadrového zariadenia (v angličtine sa používa výraz Creation Authorisation Application (DAC) pre oba projekty do konca roka 2026.



Veľká Británia



Jún 2025 – Olovom chladený rýchly reaktor LFR spoločnosti newcleo sa stal prvým pokročilým modulárnym reaktorom, pri ktorom britské Ministerstvo pre energetickú bezpečnosť a uhlíkovú neutralitu (DESNZ) prijalo žiadosť o Posúdenie typového technického návrhu (GDA).



Apríl 2024 – Podanie žiadosti britským orgánom o rozhodnutie o regulačnom odôvodnení jadrovej činnosti pre reaktor LFR-AS-200 spoločnosti newcleo. Išlo o prvú žiadosť o nový reaktor za posledných takmer desať rokov a vôbec prvú pre pokročilý modulárny reaktor.



O spoločnosti newcleo

11.7.2025 (SITA.sk) -Spoločnosť newcleo a litovský prevádzkovateľ jadrovej elektrárne SE Ignalina podpísali memorandum o porozumení, ktorým otvorili rokovania o olovom chladenom rýchlom reaktore LFR , vyvíjanom spoločnosťou newcleo. Memorandum hovorí o potenciálnej role technológie spoločnosti newcleo pri poskytovaní ekonomicky životaschopných, bezpečných, spoľahlivých a efektívnych energetických riešení v Litve, založených na bezpečnej manipulácii s vyhoretým jadrovým palivom. Dohoda zapadá do širšej stratégie EÚ zameranej na zvýšenie konkurencieschopnosti a strategickej nezávislosti kontinentu prostredníctvom investícií do európskych technológií a inovácií vrátane jadrových.Memorandum o porozumení, ktoré podpísal Linas Baužys, generálny riaditeľ SE Ignalina za prítomnosti litovského ministra energetiky Žygimantasa Vaičiūnasa, vytvára rámec pre uskutočnenie štúdií uskutočniteľnosti v oblastiach, ako sú hodnotenie lokalít, prepracovanie litovských zásob vyhoretého jadrového paliva, potenciálne priemyselné využitie v súvislosti s výrobou vodíka a amoniaku a vytvorenie lokálnych dodávateľských reťazcov v jadrovej energetike. Cieľom projektu je tiež posúdiť realizovateľnosť integrácie malých modulárnych reaktorov (SMR), medzi ktoré patrí aj reaktor vyvíjaný spoločnosťou newcleo, do energetického systému uprednostňujúceho obnoviteľné zdroje energie, s cieľom zvýšiť stabilitu siete a prispieť k širšiemu cieľu dekarbonizácie.Táto správa nadväzuje na nedávne založenie spoločného podniku s JAVYS , štátnou spoločnosťou zameranou na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky, v júni 2025 s cieľom rozbehnúť projekt na výstavbu štyroch reaktorov LFR-AS-200 v Jaslovských Bohuniciach, ktoré budú využívať palivo MOX vyrobené zo slovenského vyhoretého jadrového paliva získaného z už existujúcich jadrových reaktorov na Slovensku.Spoločnosť newcleo sa snaží rozšíriť tento prevádzkový model na ďalšie územia s existujúcimi jadrovými zariadeniami alebo zásobami vyhoretého jadrového paliva, medzi ktoré patrí mnoho krajín východnej Európy, ako spôsob udržateľného nakladania s odpadom a zároveň riešením pre podporu energetickej nezávislosti.Súkromne financovaná spoločnosť newcleo so sídlom vo Francúzsku ponúka inovatívne riešenie kombinujúce jadrové reaktory novej generácie a viacnásobné recyklovanie vyhoretého jadrového paliva, ktoré by mohlo zohrávať významnú úlohu pri znižovaní emisií a zabezpečovaní stability elektrickej siete, a dopĺňať tak existujúce nízkouhlíkové obnoviteľné zdroje, ako sú fotovoltické a veterné elektrárne a systémy pre uskladnenie energie.Spoločnosť newcleo odhaduje, že na výstavbu jedného z jej 200 MW reaktorov bude potrebných 2 500 pracovníkov, zatiaľ čo na prevádzku elektrárne počas jej 60-ročnej životnosti bude stačiť tím 400 pracovníkov. Okrem toho model spoločnosti s viacnásobným recyklovaním vyhoretého paliva povedie k úsporám nákladov súvisiacich s finančnými prostriedkami vyčlenenými na nakladanie s jadrovým odpadom, ktoré vlády musia zahrnúť do svojich finančných prognóz pre existujúce jadrové elektrárne.Od roku 2021 spoločnosť newcleo získala od inštitucionálnych a individuálnych investorov viac ako 570 miliónov eur. K rastúcej základni akcionárov, ktorých je aktuálne viac ako 750, sa pridáva čoraz viac európskych investorov."Táto dohoda predstavuje ďalší krok v našom úsilí poskytovať udržateľné riešenia pre jadrový odpad a zabezpečenie energetickej bezpečnosti v celej Európe. Som veľmi rád, že Litva, krajina s bohatými skúsenosťami v oblasti jadrovej energetiky, je otvorená modelu, ktorý vieme poskytnúť. Zároveň sa chcem poďakovať ministrovi Vaičiūnasovi za jeho angažovanosť a víziu. Táto dohoda by mohla byť prvým krokom Litvy k odomknutiu potenciálu existujúceho vyhoretého paliva v podobe desaťročí prevádzky udržateľného zdroja energie. Podobne ako naše existujúce partnerstvo na Slovensku, ide o ďalšiu demonštráciu sily európskej spolupráce v jadrovom sektore."Stefano Buono, zakladateľ a CEO spoločnosti newcleo., uviedol: "Toto memorandum o porozumení predstavuje dôležitý krok pri hľadaní inovatívnych riešení pre nakladanie s jadrovým dedičstvom Litvy. Spoluprácou s newcleo sa pozeráme do budúcnosti jadrovej technológie – budúcnosti, ktorá je bezpečnejšia, udržateľnejšia a schopná dlhodobo využívať energetický potenciál existujúcich zdrojov. Táto spolupráca tiež odzrkadľuje náš strategický záväzok posilňovať energetickú bezpečnosť a nezávislosť Litvy, rozvíjať lokálne odborné znalosti a prispievať k technologickému líderstvu Európy v oblasti pokrokových jadrových riešení."Dnešný podpis zmluvy nadväzuje na predchádzajúce míľniky technológie olovom chladeného rýchleho reaktora spoločnosti newcleo vo Francúzsku a Veľkej Británii.Od svojho založenia v roku 2021 sa spoločnosť newcleo rýchlo etablovala ako inovátor v oblasti jadrovej energie. newcleo pracuje na návrhu, konštrukcii a prevádzke pokročilých modulárnych reaktorov (AMR) 4. generácie, ktoré sú chladené tekutým olovom a využívajú prepracované vyhorené jadrové palivo.Prostredníctvom inovatívnej kombinácie existujúcich a osvedčených technológií a oživením modelu jadrového priemyslu založeného na výrobe a viacnásobnej recyklácii paliva zo zmesných oxidov sa spoločnosť newcleo snaží uzavrieť palivový cyklus a zároveň bezpečne vyrábať čistú, cenovo dostupnú a prakticky nevyčerpateľnú energiu potrebnú pre nízkouhlíkovú ekonomiku.S obratom skupiny 70 miliónov eur v roku 2024, viac ako 570 miliónmi eur súkromného kapitálu a s vyše 100 partnerstvami a spoluprácami v celom jadrovom priemysle je rast skupiny newcleo podporovaný cielenými akvizíciami kľúčových spoločností s významnými skúsenosťami v oblasti jadrového inžinieringu, výroby a nakladania s odpadom.Prostredníctvom svojich viac ako 1 100 vysokokvalifikovaných zamestnancov vo Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Švajčiarsku a na Slovensku, newcleo nielen rozvíja odbornosť a služby potrebné pre vlastné ambiciózne časové plány projektov skupiny, ale súčasne podporuje rozvoj dodávateľských reťazcov v segmente malých modulárnych reaktorov v Európe aj mimo nej.Spoločnosť newcleo nedávno presunula svoje holdingové sídlo z Londýna do Paríža, aby sa mohla efektívnejšie zamerať na rozvoj aktivít v rámci kontinentálnej Európy a napĺňanie ambicióznych časových plánov a strategických projektov.Informačný servis