Migaľovo ministerstvo posiela 23 miliónov do regiónov: Zmeny pocítia školy, obce aj obyvatelia sídlisk

Mestá a obce získali ďalších 23 miliónov eur z eurofondov , obnovy sa dočká radnica, školy aj mosty. Informovalo o tom ministerstvo investícií . Komplexnou obnovou za 5,5 milióna eur prejde historická budova radnice na Mariánskom námestí v Žiline.Rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky je pritom jedným z 24 projektov, na ktoré podpísalo ministerstvo v uplynulých dňoch zmluvy v celkovej hodnote takmer 23 miliónov eur.Do Žilinského kraja poputuje aj 280-tisíc eur na rekonštrukciu mosta SAVOY v Ružomberku. Opravou prejde mostná rekonštrukcia aj priľahlá vozovka. Ďalších 328-tisíc prispeje k vytvoreniu inkluzívneho školského areálu v základnej školy Dolinského v Martine.Vybuduje sa exteriérová učebňa a atletický ovál. V rámci Trnavského kraja sa budú modernizovať miestne komunikácie v Kľačanoch za 369-tisíc eur. Zlepší sa infraštruktúra a prepojiteľnosť v obci, súčasťou bude aj modernizácia chodníkov a bezpečnostné prvky. Za 337-tisíc eur sa zrekonštruuje Kaplnka sv. Alžbety a objekt Štíbor v meste Skalica.Ďalšie peniaze pôjdu do Trenčianskeho kraja , kde sa 372-tisíc eur investuje do modernizácie učební a školského areálu v Dolnej Marikovej. Ďalších 564-tisíc eur pôjde do Trenčína na obnovu Mariánskeho námestia. Nitrianskom kraji sa bude revitalizovať centrum obce Veľký Cetín za 254-tisíc eur a podporu získa aj SOŠ veterinárna v Nitre, kde sa 266-tisíc eur využije na výstavbu športového areálu a modernizáciu vybavenia školy. V rámci Banskobystrického kraja pôjde 519-tisíc eur na modernizáciu kultúrneho domu v Lieskovci a za 7,75 milióna sa v Krupine zrekonštruujú cesty II/526 a II/527.Do Prešovského kraja pôjdu peniaze na premostenia potoka Ondalík v obci Holčíkovce. 244-tisíc eur pôjde na výstavbu nového mosta a lávky, čím sa zlepší bezpečnosť a dopravná dostupnosť v obci. Modernizáciou prejde aj základná škola v Spišskej Starej Vsi, a to za 2,69 milióna eur. Škola pritom prejde komplexnou obnovou vrátane telocvične a školského areálu.Ďalších 281-tisíc eur pôjde do Košického kraja na modernizáciu základnej školy E. Ruffinyho v Dobšinej, konkrétne na obnovu dielní a športoviska. Spolu 631-tisíc eur vyčlenili pre športovo-oddychovú zónu na sídlisku Východ v Michalovciach. Investícia prinesie revitalizáciu vnútrobloku s prvkami zelene a športu s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska.