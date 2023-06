Litva dodá Ukrajine dva systémy protivzdušnej obrany NASAMS

28.6.2023 (SITA.sk) - Litva kúpila dve odpaľovacie zariadenia pre systémy protivzdušnej obrany NASAMS a čoskoro ich odovzdá Ukrajine. V stredu to uviedol litovský prezident Gitanas Nausėda . Ide o prvú dodávku systémov NASAMS z Litvy na Ukrajinu.Kyjev ich používa od minulého roka, keď ich Ukrajine na obranu vzdušného priestoru poskytli USA. Informuje o tom web Kyiv Independent.Systémy NASAMS, ktoré v závislosti od modelu majú maximálny dosah 50 kilometrov, sú pre Ukrajinu osobitne dôležité. Tieto systémy totiž používajú rakety AIM-120 AMRAAM, ktoré ako rakety vzduch-vzduch slúžia aj pre západné bojové lietadlá. Znamená to, že rakety AIM-120 AMRAAM sú široko dostupné.Ukrajine to poskytuje viac munície na obranu vzdušného priestoru, keďže munícia pre jej systémy protivzdušnej obrany z obdobia sovietskej éry sa vyčerpáva.