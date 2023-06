V parlamente vznikol absolútny chaos, aktuálna schôdza sa skončí už po hlasovaní

28.6.2023 (SITA.sk) - Aktuálna 94. schôdza parlamentu sa skončí už v stredu po hlasovaní. Schválilo to plénum na návrh poslanca Borisa Suska zo Smeru-SD . Susko svoj procedurálny návrh odôvodnil tým, že v parlamente vznikol absolútny chaos zaraďovaním bodov do programu v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku.„Nie je stanovisko ústavnoprávneho výboru, ktoré bolo zmarené a nie je zhoda na tom, či sa majú alebo nemajú prerokovať body, ktoré boli v stredu termínované. Preto si myslím, že z hľadiska záujmov Slovenskej republiky je lepšie, keď Národná rada SR skončí,“ povedal Susko. Hlasovať sa bude aj o termínovaných bodoch, ktoré boli určené na štvrtok.