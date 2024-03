Litva oznámila, že vodiči áut registrovaných v Rusku ich majú do 11. marca prehlásiť alebo opustiť krajinu

3.3.2024 (SITA.sk) - Litovský colný úrad oznámil, že všetci s vozidlami registrovanými v Rusku musia do 11. marca prehlásiť svoje autá v Litve alebo opustiť krajinu a Európsku úniu Po tomto termíne vodiči áut s ruskou registráciou čelia pokute a konfiškácii vozidla. Informuje o tom spravodajský portál Kyiv Independent.Nariadenie má výnimku, ktorá platí pre ruských občanov cestujúcich do ruskej exklávy Kaliningrad alebo z nej so zjednodušeným tranzitným dokladom.Títo vodiči môžu prechádzať cez Litvu, pokiaľ ich cesta nepresiahne 24 hodín a vo vozidle je registrovaný vodič.Litva, Lotyšsko a Estónsko vlani v septembri zakázali vstup vozidiel registrovaných v Rusku po odporúčaní Európskej komisie . Po odporúčaní svoje zákazy ruských vozidiel zaviedli aj Poľsko a Fínsko.