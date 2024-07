Litva pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade vojny, o situácii rokovalo aj so susednými krajinami

28.7.2024 (SITA.sk) - Litovské úrady pripravujú plány na masovú evakuáciu civilistov v prípade ozbrojeného konfliktu. Referuje o tom litovská televízia LRT s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo vnútra.Ruská totálna invázia na Ukrajinu zhoršila obavy z potenciálneho otvoreného konfliktu medzi Moskvou a NATO . Litva, ktorá hraničí s ruským spojencom Bieloruskom a ťažko vyzbrojenou ruskou enklávou Kaliningrad, by bola jednou z prvých krajín, ktorým by hrozil takýto stret.Litovské ministerstvo vnútra minulý mesiac uviedlo, že chce, aby obce boli pripravené presídliť štvrtinu z 2,9 milióna obyvateľov krajiny, píše LRT. Prednosť by mali mať rodiny s malými deťmi, tehotné ženy a ľudia so zdravotným postihnutím.Litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité tiež uviedla, že plány budú zahŕňať medzinárodné transfery a že o tejto záležitosti sa už rokovalo so susednými krajinami. Ministerka tiež dodala, že má v úmysle o tejto záležitosti diskutovať s úradom prístavu v Klajpede. V súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine sa opatrenia civilnej pripravenosti skúmali aj v Lotyšsku a Estónsku.