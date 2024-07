Zelenskyj vymenoval tri faktory pre spravodlivý koniec vojny, Ukrajina vytvorí akčný plán pre mier

28.7.2024 (SITA.sk) - Do konca novembra bude pripravený akčný plán na dosiahnutie mieru na Ukrajine. V rozhovore pre japonskú štátnu televíziu NHK to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Ukrajinský líder počas rozhovoru zdôraznil, že nemôže reagovať na výzvy na prímerie, pokiaľ Rusko bude naďalej okupovať ukrajinské územie. „Prezident povedal, že Kyjev začne podrobné diskusie s príslušnými krajinami o územnej celistvosti a ďalších otázkach. Povedal, že do konca novembra vytvorí akčný plán pre mier,“ uvádza NHK.„Trpezlivosť, podpora a diplomatický tlak sú tri faktory pre spravodlivý koniec vojny,“ skonštatoval Zelenskyj.