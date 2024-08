Litva zakázala autám registrovaným v Bielorusku vjazd do krajiny, rovnaké opatrenie urobilo Estónsko aj Lotyšsko

15.8.2024 (SITA.sk) - Všetky autá registrované v Bielorusku budú mať od 16. augusta zakázaný vjazd do Litvy. Ako referuje web Ukrajinská pravda, oznámil to bieloruský Výbor pre štátne hranice. Zákaz platí pre všetky osobné autá bez ohľadu na štátnu príslušnosť majiteľa alebo vodiča.Obmedzenie vjazdu osobných vozidiel registrovaných v Bielorusku do Litvy, zavedené 18. júla, sa pôvodne napríklad nevzťahovalo na autá, ktoré vlastnia bieloruskí občania, ktorí sú držiteľmi platného víza alebo povolenia na prechodný alebo trvalý pobyt v Európskej únii . Od piatku však platí zákaz pre všetky autá registrované v Bielorusku.Od 16. júla nemôžu vstúpiť autá s bieloruskými poznávacími značkami ani do Lotyšska, predtým takýto zákaz zaviedlo aj Estónsko.