Ukrajinci už majú v Kurskej oblasti prvú veliteľskú kanceláriu, potvrdil veliteľ ozbrojených síl Syrskyj

15.8.2024 (SITA.sk) - S pokračujúcim postupom ukrajinských síl v ruskej Kurskej oblasti, do ktorej prenikli minulý týždeň v utorok, vytvorili Ukrajinci v tomto regióne prvú veliteľskú kanceláriu.Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj , ktorý o tomto kroku informoval prezidenta „Čistiace operácie ukrajinských síl v Sudži a troch ďalších dedinách Kurskej oblasti boli ukončené. Na udržiavanie verejného poriadku a pokrytie naliehavých potrieb miestnych obyvateľov na Ukrajinou kontrolovaných územiach Ruska bola zriadená prvá vojenská veliteľská kancelárie a do jej čela bol vymenovaný generálmajor Moskalov,“ povedal Syrskyj.