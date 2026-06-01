Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. júna 2026

Litva znesvätila hroby padlých sovietskych vojakov. Moskva ich exhumáciu označila za barbarstvo


Tagy: Červená armáda charge d’affaires Exhumácia Sovietsky pamätník Sovietsky zväz

Podľa litovských médií sú exhumácie spojené so zákonom o „de-sovietizácii“, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2023. Rusko si v pondelok predvolalo litovskú



Zdieľať
gettyimages 2175846676 676x455 1.6.2026 (SITA.sk) - Podľa litovských médií sú exhumácie spojené so zákonom o „de-sovietizácii“, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2023.


Rusko si v pondelok predvolalo litovskú chargé d’affaires v Moskve, aby odsúdilo „barbarskú“ exhumáciu tiel sovietskych vojakov pochovaných v pobaltskej krajine, ktorú označilo za „znesvätenie“.

Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Jolante Tubaiteovej tlmočili „energický protest týkajúci sa nových barbarských plánov litovských orgánov, ktoré smerujú k zničeniu cintorína sovietskych vojakov a dôstojníkov v meste Vievis, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Litvy spod fašistického jarma“.

Moskva tvrdí, že „zlovestná kampaň“ zameraná na znesvätenie pozostatkov padlých vojakov v Litve naberá na intenzite. „Upozornili sme, že ničenie, poškodzovanie alebo znesväcovanie vojenských hrobov vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v zahraničí, je v Rusku trestným činom,“ dodalo ministerstvo vo vyhlásení.

Tubaiteovú si ruské ministerstvo predvolalo aj 30. apríla po exhumácii hrobov Červenej armády v meste Šiauliai.

Podľa litovských médií sú exhumácie spojené so zákonom o „de-sovietizácii“, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2023. Vzťahy medzi Ruskom a pobaltskými štátmi, ktoré patria medzi najpevnejších podporovateľov Ukrajiny, sú na bode mrazu. Napätie pretrváva od získania nezávislosti v roku 1991, najmä pre sovietske pamätníky a otázku početných ruských menšín v regióne.


Zdroj: SITA.sk - Litva znesvätila hroby padlých sovietskych vojakov. Moskva ich exhumáciu označila za barbarstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Červená armáda charge d’affaires Exhumácia Sovietsky pamätník Sovietsky zväz
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (1. jún 2026): Deň detí vo svete, modrý Mesiac, Egyptské artefakty a charitatíny turnaj
<< predchádzajúci článok
Po páde motorky na ceste pri Margecanoch skončila spolujazdkyňa s vážnymi zraneniami v nemocnici

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 