|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júna 2026
Litva znesvätila hroby padlých sovietskych vojakov. Moskva ich exhumáciu označila za barbarstvo
Podľa litovských médií sú exhumácie spojené so zákonom o „de-sovietizácii“, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2023. Rusko si v pondelok predvolalo litovskú
Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Podľa litovských médií sú exhumácie spojené so zákonom o „de-sovietizácii“, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2023.
Rusko si v pondelok predvolalo litovskú chargé d’affaires v Moskve, aby odsúdilo „barbarskú“ exhumáciu tiel sovietskych vojakov pochovaných v pobaltskej krajine, ktorú označilo za „znesvätenie“.
Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Jolante Tubaiteovej tlmočili „energický protest týkajúci sa nových barbarských plánov litovských orgánov, ktoré smerujú k zničeniu cintorína sovietskych vojakov a dôstojníkov v meste Vievis, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Litvy spod fašistického jarma“.
Moskva tvrdí, že „zlovestná kampaň“ zameraná na znesvätenie pozostatkov padlých vojakov v Litve naberá na intenzite. „Upozornili sme, že ničenie, poškodzovanie alebo znesväcovanie vojenských hrobov vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v zahraničí, je v Rusku trestným činom,“ dodalo ministerstvo vo vyhlásení.
Tubaiteovú si ruské ministerstvo predvolalo aj 30. apríla po exhumácii hrobov Červenej armády v meste Šiauliai.
Podľa litovských médií sú exhumácie spojené so zákonom o „de-sovietizácii“, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2023. Vzťahy medzi Ruskom a pobaltskými štátmi, ktoré patria medzi najpevnejších podporovateľov Ukrajiny, sú na bode mrazu. Napätie pretrváva od získania nezávislosti v roku 1991, najmä pre sovietske pamätníky a otázku početných ruských menšín v regióne.
Zdroj: SITA.sk - Litva znesvätila hroby padlých sovietskych vojakov. Moskva ich exhumáciu označila za barbarstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko si v pondelok predvolalo litovskú chargé d’affaires v Moskve, aby odsúdilo „barbarskú“ exhumáciu tiel sovietskych vojakov pochovaných v pobaltskej krajine, ktorú označilo za „znesvätenie“.
Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Jolante Tubaiteovej tlmočili „energický protest týkajúci sa nových barbarských plánov litovských orgánov, ktoré smerujú k zničeniu cintorína sovietskych vojakov a dôstojníkov v meste Vievis, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Litvy spod fašistického jarma“.
Moskva tvrdí, že „zlovestná kampaň“ zameraná na znesvätenie pozostatkov padlých vojakov v Litve naberá na intenzite. „Upozornili sme, že ničenie, poškodzovanie alebo znesväcovanie vojenských hrobov vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v zahraničí, je v Rusku trestným činom,“ dodalo ministerstvo vo vyhlásení.
Tubaiteovú si ruské ministerstvo predvolalo aj 30. apríla po exhumácii hrobov Červenej armády v meste Šiauliai.
Podľa litovských médií sú exhumácie spojené so zákonom o „de-sovietizácii“, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2023. Vzťahy medzi Ruskom a pobaltskými štátmi, ktoré patria medzi najpevnejších podporovateľov Ukrajiny, sú na bode mrazu. Napätie pretrváva od získania nezávislosti v roku 1991, najmä pre sovietske pamätníky a otázku početných ruských menšín v regióne.
Zdroj: SITA.sk - Litva znesvätila hroby padlých sovietskych vojakov. Moskva ich exhumáciu označila za barbarstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (1. jún 2026): Deň detí vo svete, modrý Mesiac, Egyptské artefakty a charitatíny turnaj
Top foto dňa (1. jún 2026): Deň detí vo svete, modrý Mesiac, Egyptské artefakty a charitatíny turnaj
<< predchádzajúci článok
Po páde motorky na ceste pri Margecanoch skončila spolujazdkyňa s vážnymi zraneniami v nemocnici
Po páde motorky na ceste pri Margecanoch skončila spolujazdkyňa s vážnymi zraneniami v nemocnici