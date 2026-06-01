Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Po páde motorky na ceste pri Margecanoch skončila spolujazdkyňa s vážnymi zraneniami v nemocnici
Po dopravnej nehode motocykla na ceste II/546 v katastri obce Margecany v okrese Gelnica skončila v nedeľu s ťažkými zraneniami v nemocnici spolujazdkyňa. Podľa doterajších zistení mal vodič doposiaľ nezisteného vozidla pri odbočovaní do Margecian brzdiť. Vodič prvého motocykla na situáciu zareagoval a jazdu ustál, vodič druhého motocykla však s motocyklom spadol na vozovku.
„Pri páde utrpela jeho spolujazdkyňa vážne zranenia. Do nemocnice bola transportovaná letecky. Podľa predbežnej lekárskej správy ide o ťažké, život ohrozujúce zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní,“ informovala na sociálnej sieti košická krajská polícia. Obaja vodiči motocyklov boli podrobení dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Presné okolnosti, príčina dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Nedeľa bola pre motorkárov čiernym dňom. V okrese Prievidza v tento deň po zrážke s osobným motorovým vozidlom 34-ročný vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Rovnako tragické následky mala dopravná nehoda aj pre jeho 35-ročného spolujazdca.
Zdroj: SITA.sk - Po páde motorky na ceste pri Margecanoch skončila spolujazdkyňa s vážnymi zraneniami v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Litva znesvätila hroby padlých sovietskych vojakov. Moskva ich exhumáciu označila za barbarstvo
Čínsky výrobca SAIC Motor postaví v Španielsku svoj prvý európsky závod na výrobu elektromobilov
