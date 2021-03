Liverpool a Manchester United nechcú uvoľniť hráčov do reprezentácie

Anglické futbalové kluby Manchester United a FC Liverpool nie sú ochotné uvoľniť svojich hráčov do reprezentácií v najbližšom asociačnom termíne. Dôvodom sú prísne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu.





Ak by hráčov tento mesiac uvoľnili, budú musieť po návrate do Veľkej Británie absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu a vynechajú dôležité ligové zápasy. "Nedáva mi to zmysel," citovala agentúra AFP trénera United Oleho Gunnara Solskjaera. Na červenom zozname krajín má Británia aj Portugalsko a juhoamerické krajiny, Manchester by tak istý čas nemohol počítať s Brunom Fernandesom, či uruguajským útočníkom Edinsonom Cavanim.Nesúhlas s uvoľnením hráčov vyjadril aj tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Anglický majster tak zrejme nepustí brazílske trio Alisson Becker, Roberto Firmino a Fabinho a portugalského útočníka Dioga Jotu. Za normálnych okolností musia kluby uvoľniť hráčov pre medzinárodné povinnosti v konkrétnych termínoch. Medzinárodná futbalová federácia FIFA však dala klubom výnimku, ktorá hovorí o tom, že nemusia uvoľniť hráčov, na ktorých sa môžu vzťahovať karanténne povinnosti. "Keďže ich platíme a ak sa vrátia, budú 10 dní mimo, tak nemá zmysel, aby niekam cestovali. Budeme s nimi na túto tému hovoriť," uviedol Solskjaer.