Liverpool hľadá náhradu za Kariusa, poslal rekordnú ponuku za Alissona

Na snímke brazílsky brankár Alisson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 17. júla (TASR) – Anglický futbalový klub FC Liverpool podal oficiálnu ponuku na prestup brankára Alissona z AS Rím v hodnote 70 miliónov eur. Ak sa taliansky tím rozhodne ponuku akceptovať, stane sa Brazílčan najdrahším brankárom v histórii.Dvadsaťpäťročný brankár je jednotkou brazílskeho národného tímu a vo "Večnom meste" pôsobí už dva roky. Na nedávno skončených MS odchytal všetkých päť zápasov, v ktorých si trikrát udržal čisté konto. Jeho Brazília vypadla po štvrťfinálovej prehre s Belgickom 1:2.Doteraz najvyššiu čiastku zaplatil za brankára Juventus Turín, ktorý v roku 2001 priviedol vtedy 23-ročného Gianluigiho Buffona z Parmy za 53 miliónov eur. Rekord v anglickej Premier League drží Alissonov krajan Ederson, za ktorého musel Manchester City v júni 2017 poslať do Benficy Lisabon 40 miliónov eur.Jednotkou Liverpoolu bol v uplynulej sezóne 25-ročný Loris Karius. Ten však v májovom finále LM proti Realu Madrid pustil dva lacné góly a "the Reds" prehrali 1:3. Po zápase klub vyhlásil, že Nemec utrpel skôr v stretnutí otras mozgu. Karius sa však nepredviedol ani v príprave pred nadchádzajúcou sezónou. V zápase na ihrisku Tranmere Rovers, nováčika štvrtej najvyššej anglickej súťaže, neudržal priamy kop Ollieho Norburna a Jonny Smith pohodlne znížil na 1:3. Hoci Liverpool napokon vyhral 3:2, negatívnym hrdinom zápasu bol opäť Karius.