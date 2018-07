Smutná správa pre český hokej: Pri autonehode zomrel Václav Burda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hodonín 17. júla (TASR) - Český hokej zasiahla tragická správa. Pri autohavárii v noci z nedele na pondelok zomrel bývalý reprezentant a hráčsky skaut Václav Burda. Informovala o tom oficiálna stránka Sparty Praha.Burda prišiel o život krátko po polnoci na rovnom úseku cesty medzi Hodonínom a Moravskou Novou Vsou, keď so svojím autom náhle prešiel do protismeru a zrazil sa s nákladným autom. Počas aktívnej kariéry patril k popredným českým obrancom. V českej extralige pôsobil iba v Sparte Praha, tri posledné sezóny v kariére odohral vo švédskom klube Lulea HF.Po hráčskej kariére prešiel ku skautskej. Od roku 2004 vyhľadával talenty pre klub Ottawa Senators a postupne sa stal v kanadskom klube riaditeľom európskeho skautingu. Pred sezónou 2017/2018 prešiel na rovnakú pozíciu do Edmontonu Oilers.