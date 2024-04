Liverpool je podľa trénera Kloppa v skvelej situácii, „The Reds“ majú všetko vo svojich rukách, potvrdil Guardiola

Favorit je ten, kto je prvý

Arteta čaká do hráčov ešte viac

Citizens nezdolali ani jedného

1.4.2024 (SITA.sk) - V boji o anglický futbalový titul majú deväť zápasov pred koncom sezóny najbližšie k zisku trofeje hráči FC Liverpool , ktorí počas ostatného víkendu doma zvíťazili nad Brightonom 2:1.Keďže sa vzájomný súboj ďalších dvoch ašpirantov na prvenstvo skončil bez gólov, pred londýnskym Arsenalom majú "The Reds" náskok dvoch bodov a pred obhajcom titulu Manchestrom City troch bodov."Chlapci nás dostali do skvelej situácie," zhodnotil kouč Jürgen Klopp , ktorý po sezóne opustí lavičku klubu.Jeho zverenci v nedeľu s Brightonom prehrávali, ale Luis Díaz a Mohamed Salah zariadili obrat. Aj kormidelník konkurenčného Manchestru City priznal, že FC Liverpool má teraz všetko vo svojich rukách."Favorit je ten, kto je prvý. Druhý je Arsenal a my sme tretí," uviedol Pep Guardiola Arsenal na pôde City prehral v predchádzajúcich ôsmich dueloch, v tejto sezóne však obhajcovi titulu "uchmatol" štyri ligové body a zdolal ho aj v augustovom súboji o Community Shield.Kouč "The Gunners" Mikel Arteta však poznamenal, že od svojich hráčov čaká ešte viac, aby potvrdili, že sú pripravení ukončiť dominanciu Manchestru City pod trénerom Guardiolom."Zlepšujeme sa, bojujeme a začíname chápať, ako sa majú hrať takéto dôležité zápasy. Je však potrebné robiť aj iné kroky, aby sme sa stali majstrami. Mali by sme prísť na pôdu City a zvíťaziť tu. Teraz sme dosiahli iba remízu, takže stále máme priestor na zlepšenie," uviedol Arteta.Jeho zverenci majú v tejto sezóne Premier League lepšiu bilanciu aj s FC Liverpool, keďže s "The Reds" tiež raz zvíťazili a raz remizovali.Hráči City v tomto ročníku nezdolali ani jedného z uvedených dvoch konkurentov o titul, keďže s Liverpoolom uhrali dve remízy."Teraz už nemáme všetko vo vlastných rukách, keďže proti Liverpoolu ani Arsenalu už nenastúpime. Potrebujeme teda, aby niekde stratili body a my sme víťazili," zhodnotil stredopoliar Bernardo Silva Podľa trénera Guardiolu všetko ešte nie je stratené. "Stále sme v hre. Som spokojný a hráčom som povedal, aby neboli smutní," prezradil španielsky kormidelník.