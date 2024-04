Real Madrid si na čele La Ligy udržiava náskok pred FC Barcelona, po odmlke sa ozval dvojgólový Rodrygo

Vrátili sa Bellingham a Militao

Do Realu má prísť Mbappé

1.4.2024 (SITA.sk) - Real Madrid ako líder španielskej futbalovej La Ligy si na čele hodnotenia udržiava osembodový náskok pred druhým FC Barcelona "Biely balet" si v nedeľu večer v domácom prostredí poradil s Athleticom Bilbao 2:0 gólmi Brazílčana Rodryga.Madridčania sa museli zaobísť bez dištancovaného Viníciusa Júniora , späť v hre po treste však bol Jude Bellingham Po dlhej pauze zavinenej zranením kolena sa do súťažného diania vrátil už aj stopér Éder Militao. Šancu dostal v úplnom závere a pri príchode na hraciu plochu zožal aplauz fanúšikov.Real má pred sebou ešte osem ligových zápasov vrátane domáceho El Clásica proti Kataláncom. V hre je aj v Lige majstrov, vo štvrťfinále ho čakajú súboje proti obhajcovi prvenstva anglickému Manchestru City Rodrygo za madridský klub skóroval po sedemzápasovej odmlke. "Hral veľmi dobre, bol rozdielovým hráčom," povedal na adresu Brazílčana tréner Carlo Ancelotti Stále iba 23-ročný brazílsky reprezentant sa necíti ohrozený očakávaným príchodom francúzskeho topkanoniera Kyliana Mbappého , ktorý by mal do Realu prísť v lete z parížskeho Saint-Germain."Podľa toho, čo som počul, tak si myslím, že je k podpisu je veľmi blízko. Ja sa však sústredím iba na to, aby sme túto sezónu ukončili úspešne. Nemám obavy, pre trénera to budú príjemné starosti," uviedol Rodrygo.Nedeľňajšie stretnutia na Štadióne Santiaga Bernabeua absolvovali domáci v netradičných fialových dresoch na znak podpory v boji proti rasizmu vo futbalovom prostredí, na trávniku aj v hľadisku.Terčom rasistických útokov je pravidelne madridský krídelník Vinícius Júnior.