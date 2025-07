Liverpool odložil začiatok prípravy v reakcii na smrť Jotu

Anglický futbalový klub FC Liverpool odložil v reakcii na smrť svojho hráča Dioga Jotu začiatok prípravy na novú sezónu.





Úvodná skupinka hráčov sa mala hlásiť v piatok v klubovom tréningovom komplexe, kde mala absolvovať po letnej prestávke fyzické testy. Klub však podľa informácií agentúry DPA odložil začiatok predsezónnej prípravy.Jota zomrel vo štvrtok po autonehode v Španielsku vo veku 28 rokov spolu so svojím bratom Andrem Silvom. Podľa denníka The Sun auto s Jotovcami zišlo z cesty a začalo horieť. Údajnou príčinou nehody mal byť defekt, ktorý dostalo ich auto pri pokuse o predbiehanie iného vozidla. Portugalský útočník hral za Liverpool od roku 2020, do klubu prišiel z Wolverhamptonu za 41 miliónov libier.