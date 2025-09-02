Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. septembra 2025

Liverpool spečatil príchod Isaka, Guehiho však nezískal



Dvadsaťpäťročný kanonier sa tak stal najdrahším futbalistom v histórii prestupov na Britských ostrovoch.



Zdieľať
Liverpool spečatil príchod Isaka, Guehiho však nezískal

Úradujúci anglický futbalový šampión Liverpool v pondelok večer oficiálne získal švédskeho útočníka Alexandra Isaka za britský rekord 125 miliónov libier (približne 144 miliónov eur) z Newcastlu United.


Dvadsaťpäťročný kanonier sa tak stal najdrahším futbalistom v histórii prestupov na Britských ostrovoch. Isak počas pondelka absolvoval zdravotnú prehliadku a na Anfield Road podpísal šesťročnú zmluvu. „Chcem tu písať históriu a vyhrávať trofeje. To je pre mňa tá najväčšia motivácia a myslím si, že toto je pre mňa perfektné miesto, kde môže ďalej rásť a svoju hru posunúť na ešte vyššiu úroveň,“ povedal po podpise zmluvy.

Prestupová sága s Isakom sa naťahovala celé leto. Liverpool prejavoval záujem o jeho služby dlhšiu dobu. Druhý najlepší strelec uplynulého ročníka Premier League navyše vyjadril v auguste verejný záujem opustiť klub po tom, čo v kádri Newcastlu nefiguroval v predsezónnej príprave a na nový ročník sa pripravoval individuálne. Klub zo severu Anglicka už priviedol aj ofenzívne náhrady, keď angažoval žiadaného nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho z VfB Stuttgart a neskoro večer aj Yoana Wissu z Brentfordu.

Isak prestúpi v novom prestupovom rekorde Premier League. Ten doterajší držal argentínsky stredopoliar Enzo Fernandez, za ktorého pred dvoma rokmi zaplatila FC Chelsea sumu 106 miliónov libier Benfice Lisabon.

Pre Liverpool je to už ôsma posila tohto leta, počas ktorého dvakrát prekonal svoj doterajší prestupový rekord. O prvý sa postaral, keď priviedol Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen za 100 miliónov libier. Liverpool však v pondelok nedotiahol do konca ďalší rozpracovaný transfer, anglický reprezentačný obranca Marc Guehi tak zostal v drese Crystal Palacu, keďže ten na poslednú chvíľu zrušil jeho prestup.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Premier League zažila rekordné prestupy, kluby minuli 3,5 miliardy eur
<< predchádzajúci článok
Šporar sa vrátil do Slovana, dohodol sa na trojročnom kontrakte

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 