Utorok 2.9.2025
Archív správ
02. septembra 2025
Liverpool spečatil príchod Isaka, Guehiho však nezískal
Dvadsaťpäťročný kanonier sa tak stal najdrahším futbalistom v histórii prestupov na Britských ostrovoch.
Úradujúci anglický futbalový šampión Liverpool v pondelok večer oficiálne získal švédskeho útočníka Alexandra Isaka za britský rekord 125 miliónov libier (približne 144 miliónov eur) z Newcastlu United.
Dvadsaťpäťročný kanonier sa tak stal najdrahším futbalistom v histórii prestupov na Britských ostrovoch. Isak počas pondelka absolvoval zdravotnú prehliadku a na Anfield Road podpísal šesťročnú zmluvu. „Chcem tu písať históriu a vyhrávať trofeje. To je pre mňa tá najväčšia motivácia a myslím si, že toto je pre mňa perfektné miesto, kde môže ďalej rásť a svoju hru posunúť na ešte vyššiu úroveň,“ povedal po podpise zmluvy.
Prestupová sága s Isakom sa naťahovala celé leto. Liverpool prejavoval záujem o jeho služby dlhšiu dobu. Druhý najlepší strelec uplynulého ročníka Premier League navyše vyjadril v auguste verejný záujem opustiť klub po tom, čo v kádri Newcastlu nefiguroval v predsezónnej príprave a na nový ročník sa pripravoval individuálne. Klub zo severu Anglicka už priviedol aj ofenzívne náhrady, keď angažoval žiadaného nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho z VfB Stuttgart a neskoro večer aj Yoana Wissu z Brentfordu.
Isak prestúpi v novom prestupovom rekorde Premier League. Ten doterajší držal argentínsky stredopoliar Enzo Fernandez, za ktorého pred dvoma rokmi zaplatila FC Chelsea sumu 106 miliónov libier Benfice Lisabon.
Pre Liverpool je to už ôsma posila tohto leta, počas ktorého dvakrát prekonal svoj doterajší prestupový rekord. O prvý sa postaral, keď priviedol Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen za 100 miliónov libier. Liverpool však v pondelok nedotiahol do konca ďalší rozpracovaný transfer, anglický reprezentačný obranca Marc Guehi tak zostal v drese Crystal Palacu, keďže ten na poslednú chvíľu zrušil jeho prestup.
