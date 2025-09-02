Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Šport

02. septembra 2025

Premier League zažila rekordné prestupy, kluby minuli 3,5 miliardy eur



Najviac sledovaný bol prestup Alexandra Isaka z Newcastlu do Liverpoolu, ktorý sa v pondelok napokon skompletizoval.



Premier League zažila rekordné prestupy, kluby minuli 3,5 miliardy eur

Anglická Premier League zažila počas tohto leta rekordné prestupové obdobie. Kluby z najvyššej súťaže minuli na nové akvizície približne tri miliardy libier (viac ako 3,5 miliardy eur). Predošlý rekord pochádzal spred dvoch sezón a pohyboval sa na hranici 2,7 miliárd eur. Informovala o tom agentúra DPA.


Najviac sledovaný bol prestup Alexandra Isaka z Newcastlu do Liverpoolu, ktorý sa v pondelok napokon skompletizoval. „The Reds“ tak zaplatili v britskom rekorde za nových hráčov viac ako 400 miliónov libier, hranicu 200 miliónov prekročili ďalšie štyri kluby. Arsenal, Chelsea, Manchester United i bývalý Isakov klub Newcastle boli medzi klubmi, ktoré minuli najviac. Hlavnými dôvodmi pre rekordné sumy je podľa finančnej spoločnosti Deloitte nový cyklus tamojších televíznych práv či prísun peňazí za účasť v európskych súťažiach.

V PL sa výrazne navýšil počet zápasov, ktoré budú mať fanúšikovia možnosť sledovať v televízii. Vedenie najvyššej súťaže doposiaľ podpisovalo zmluvy na tri roky. Túto sezónu sa však začal nový, štvorročný cyklus. Pre Sky Sports to napríklad znamená navýšenie o takmer 100 živých prenosov, v ročníku 2025/2026 by mala spoločnosť odvysielať minimálne 215 duelov PL.

Uplynulý ročník bol zároveň prvý, v ktorom do hlavnej fázy Ligy majstrov postúpilo až šesť tímov. „Myslím si, že to len zdôrazňuje, akú vysokú úroveň liga má. Viac tímov v Európe ako kedykoľvek predtým a veľké kluby, ktoré sa tam snažia vrátiť. Boj o miestenky v týchto súťažiach nikdy nebol tak dôležitý ako teraz. Do klubov prichádza v súčasnosti viac peňazí ako kedykoľvek predtým,“ citovala agentúra DPA Timma Lunna, riaditeľa spoločnosti Deloitte.


