Liverpool ukončil čakanie na výhru i na gól, Tottenham zdolal 3:1

Futbalisti FC Liverpool zvíťazili vo štvrtkovom šlágri 20. kola anglickej Premier League na ihrisku Tottenhamu Hotspur 3:1 a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky. "The Reds" majú na konte 37 bodov, šiesty Tottenham o štyri menej, no zápas k dobru.





Prestížny duel mal v úvode rýchly spád a už v tretej minúte mohlo byť 1:1. Sadio Mane však v tutovke ľavačkou zle trafil loptu a na druhej strane neplatil gól Sona Heunga-Mina pre milimetrový ofsajd, ktorý odhalil VAR. V ďalších minútach mali viac z hry hostia, no na gólové šance sa čakalo až do záveru polčasu. V 43. minúte pokazil Manemu radosť brankár Hugo Lloris, no senegalský útočník si to vynahradil v nadstavenom čase, keď si v šestnástke spracoval loptu a posunul ju na gól Robertovi Firmnovi - 0:1. Jeho prihrávka prešla pomedzi Llorisa a Erica Diera, ktorí zaváhali a spoliehali sa na zákrok toho druhého. Liverpool tak ukončil štvorzápasové čakanie na gól v Premier League.Tottenham vybehol po prestávke na trávnik už bez Harryho Kanea, ktorý si v úvode zápasu poranil členok, dvakrát ho ošetrovali a nakoniec nemohol pokračovať. Aj druhý polčas mal divoký začiatok, no už s gólmi. V 47. minúte Lloris len vyrazil Maneho strelu a Trent Alexander-Arnold poslal loptu z prvej do siete. Neprešli ani dve minúty, keď Steven Bergwijn nabil Pierreovi-Emileovi Höjbjergovi a ten strelou spoza šestnástky znížil na 1:2. Liverpool sa tretíkrát tešil v 56. minúte, rýchly brejk zakončil Mohamed Salah, ale jeho zásah neplatil, keďže VAR odhalil Firminovu ruku v zárodku akcie. Liverpool však nepoľavil v útočných snahách, bol aktívnejší a odmena prišla v 65. minúte. Po centri z pravej strany chyboval v šestnástke Joe Rodon, keď mu prepadla lopta, a Mane v šanci nezaváhal - 1:3. Hostia v ďalších minútach bez problémov kontrolovali dianie na ihrisku a ukončil päťzápasové čakanie na výhru v Premier League. Tottenham prehral v lige prvýkrát od 20. decembra.

Sumár:



Tottenham Hotspur - Liverpool FC 1:3 (0:1)



Góly: 49. Höjbjerg - 45.+4 Firmino, 47. Alexander-Arnold, 65. Mane