Chára strelil svoj prvý gól v drese Washingtonu, príklepom v druhej tretine zavŕšil obrat z 0:3 na 5:3 (video)

Pripísal si aj asistenciu a dva plusové body









Svoj prvý gól v NHL strelil v drese Islanders

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zdeno Chára skóroval v NHL prvýkrát od 27. novembra 2019 a jeho Washington si poradil s tímom New York Islanders 6:3 (0:3, 5:0, 1:0). Slovenský obranca v čase 38:30 min strelou príklepom zavŕšil päťgólový obrat Capitals v druhej tretine z 0:3 na 5:3.Štyridsaťtriročný Chára sa po góle pobral k striedačke, kde sa dočkal obrovských ovácií od spoluhráčov. "Chcel som sa ihneď s nimi podeliť o radosť. Od prvého dňa, čo som sem prišiel, robia všetko preto, aby som to mal čo najjednoduchšie. A robia to úžasne," povedal Chára, ktorý predtým 14 rokov hrával v Bostone a bol aj kapitánom tímu.Ešte predtým v polovici druhej tretiny Chárovo nahodenie puku pred bránku šikovne tečoval Conor Sheary a bol z toho gól na priebežných 2:3. Na tomto zásahu mal podiel aj útočník Richard Pánik Chára celkovo odohral najlepší zápas po svojom príchode do hlavného mesta USA pred začiatkom tejto sezóny. Na ľade bol vo štvrtok takmer 23 minút, vyťaženejši bol len elitný bek Capitals John Carlson s 25:38 min. Okrem gólu a asistencie si slovenský obor na korčuliach pripísal aj dva "hity", tri zablokované strely a dva plusové body. Bol z toho honor druhej hviezdy zápasu.Pánik odohral 11:37 min s tromi strelami, asistenciou, jedným "hitom", blokom aj plusovým bodom. Pripísal si aj 2 trestné minúty.Chára skóroval aj v dvadsiatej druhej zo svojich 23 sezón v NHL. Prvý presný zásah v najslávnejšej profilige dosiahol ešte v ročníku 1998/1999 práve v drese Islanders, bolo to presne 29. januára 1999 v zápase proti Phoenixu a prihrával mu Žigmund Pálffy . Aktuálne má "nestarnúci" obranca v 1561 zápasoch základnej časti NHL na konte 206 gólov a 453 asistencií. V tejto sezóne vydoloval z ôsmich zápasov 3 body (1+2)."Naozaj paráda. Po zápase som hráčom vravel, že Chárov gól bol jednou z najúžasnejších vecí, ktoré som za dlhý čas videl v súvislosti s naším tímom," reagoval tréner Washingtonu Peter Laviolette . "Chára nie je plachý človek, ale ani najhlasnejšia trúba v šatni. On je líder. Všetci k nemu vzhliadame aj preto, že sa nedíva len na seba, ale zaujíma sa o ľudí okolo seba. Stále sa snaží byť súčasťou toho, čo sa okolo neho deje," vystrúhal poklonu Chárovi jeho spoluhráč z obrany Carlson na webe NHL.Tréner "ostrovanov" Barry Trotz v rokoch 2014 - 2018 viedol práve Washington a teraz musí prežuť druhú prehru s týmto súperom v rozpätí troch dní. "Dostali sme úder do úst a teraz sa musíme zdvihnúť zo zeme. Nik iný to za nás neurobí. Niekedy, keď si myslíte, že prežívate úplné temno, máte najbližšie k tomu, aby ste to zlomili. Verím, že to bude aj náš prípad," komentoval Trotz.