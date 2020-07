Liverpool zdolal Chelsea a prevzal si majstrovskú trofej

Futbalisti FC Liverpool zdolali v stredajšom šlágri 37. kola najvyššej anglickej súťaže na domácom štadióne londýnsku Chelsea 5:3. Zverenci trénera Jürgena Kloppa si po zápase prevzali majstrovskú trofej za triumf v Premier League 2019/2020. Súčasťou slávnostnej ceremónie bol aj legendárny Kenny Dalglish, ktorý doviedol "The Reds" k predchádzajúcemu titulu v roku 1990.





Hosťom stačila k definitívnemu zabezpečeniu si miestenky v skupinovej fáze Ligy majstrov aj remíza, no nádeje na zisk bodu sa im začali už v prvom polčase rozplývať. Liverpool si po exportnej strele Nabyho Keitu, ideálne predvedenému priamemu kopu Trenta Alexandera-Arnolda a nekompromisnému zakončeniu Georginia Wijnalduma vypracoval trojgólový náskok, na ktorý dokázal pred prestávkou odpovedať len Olivier Giroud. Šampión po zmene strán zvýšil na 4:1 vďaka hlavičke Firmina. Hru "The Blues" potom oživil striedajúci Christian Pulišič, ktorý v 61. minúte vypracoval gól pre Tammyho Abrahama a o 12 minút neskôr sám znížil na 3:4. Vyrovnať sa však hosťom nepodarilo, naopak domáci Alex Oxlade-Chamberlain v 84. minúte stanovil na konečných 5:3. Liverpool, ktorý si zaistil titul už pred mesiacom, tak v tretej sezóne za sebou neutrpel prehru na domácom ihrisku. Pred záverečným kolom má pred druhým Manchestrom City 18-bodový náskok.Manchester United, takisto bojujúci o miestenku v LM, remizoval doma s West Hamom United 1:1 a natiahol ligovú sériu bez prehry už na 13 zápasov. V tabuľke sa posunul z piatej na tretiu pozíciu o bod pred Leicester a o skóre pred Chelsea. Miestenku v skupine LM si zabezpečia prvé štyri tímy tabuľky, piate mužstvo má istú skupinovú fázu Európskej ligy, šiesty tím bude hrať predkolo EL. Zverenci trénera Oleho Gunnara Solskjaera sa v nedeľu v záverečnom kole predstavia práve na ihrisku Leicestru, na potvrdenie pozície v top štvorke potrebujú získať bod. Chelsea si bez ohľadu na výsledok zápasu svojich konkurentov vybojuje účasť v LM, ak v nedeľu zdolá doma šiesty Wolverhampton.West Ham dostal na Old Trafforde do vedenia tesne pred prestávkou gólom z pokutového kopu Michail Antonio, ktorý potrestal ruku Paula Pogbu vo vlastnej šestnástke. Domáci vyrovnali v 51. minúte, keď vydarenú kombináciu s Anthonym Martialom zakončil prízemnou strelou Mason Greenwood - 1:1. Červení diabli si nedokázali v druhom polčase vytvoriť trvalejší tlak a druhýkrát po sebe uhrali na domácom štadióne len remízu. WHU potvrdil kvalitnú formu, po dvoch víťazstvách dokázal vydolovať cenný bod a definitívne sa zachránil v najvyššej súťaži. V tabuľke poskočil na 15. miesto, pred záverečným kolom ho od pásma zostupu delia štyri body.