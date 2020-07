Rusnák sa po nedávnom zranení možno vráti do hry, podľa trénera je to jeden z najlepších hráčov

Rusnákov zdravotný stav sa zlepšuje

Boj o prvé miesto v D-skupine

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Realu Salt Lake City majú pred sebou posledný zápas skupinovej časti MLS, v stredu v Orlande nastúpia proti Sportingu Kansas City. A možno sa do hry vráti aj slovenský reprezentant Albert Rusnák mladší Dvadsaťšesťročný ofenzívny hráč musel predčasne odísť z ihriska už v 34. minúte v nedávnom zápase proti Minnesote (0:0), príčinou bolo zranenie bedra. Podľa informácií z prostredia klubu by to však nemalo byť vážne. Je posudzované na dennej báze."Cíti sa čoraz lepšie a robil už aj cvičenia mimo ihriska. Myslím si, že v deň zápasu to bude ešte lepšie. Rusnák je jeden z najlepších hráčov v celej súťaži a je to náš líder. Ak nám bude chýbať, pocítime to. Máme však aj iných talentovaných hráčov, ktorí ho môžu nahradiť," uviedol tréner Freddy Juarez na webe periodika Deseret News.Jeho zverenci bojujú o 1. miesto v D-skupine turnajovej časti MLS. Systém súťaže výrazne pozmenili po tom, čo do programu sezóny zasiahla niekoľkomesačná koronavírusová prestávka.Hráči Real Salt Lake začali túto sezónu MLS marcovými remízami s tímami Orlando City a New York Red Bulls. Aktuálne získali z dvoch zápasov na turnaji v Orlande 4 body a v D-skupine im patrí prvá priečka. Musia ju však potvrdiť víťazstvom nad Kansas City. Prvé dva tímy z každej skupiny majú istotu účasti v osemfinále play-off."Chceme vyhrať, ale zároveň nechceme riskovať zranenia. Tie by nám znížili rotáciu hráčov do ďalších dôležitých zápasov," dodal Juarez.