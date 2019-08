Liverpool zdolal Chelsea v rozstrele a získal Superpohár UEFA

Na snímke vľavo hráč Chelsea Olivier Giroud v zápase o Superpohár UEFA vo futbale FC Liverpool - FC Chelsea Londýn na štadióne Besiktasu Vodafone Park v tureckom Istanbule 14. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Superpohár UEFA - sumár:

FC Liverpool - Chelsea Londýn 2:2 pp (1:1, 0:1), 5:4 rozstrel z 11 m



Góly: 48. a 95. Mane - 36. Giroud, 101. Jorginho (z 11 m), ŽK: Henderson, Alexander-Arnold - Azpilicueta. Rozhodovala: Frappartová (Fr.)



rozstrel: Firmino 1:0, Jorginho 1:1, Fabinho 2:1, Barkley 2:2, Origi 3:2, Mount 3:3, Alexander-Arnold 4:3, Emerson 4:4, Salah 5:4, Abraham nedal



Liverpool: Adrian - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson (91. Alexander-Arnold) - Milner (64. Wijnaldum), Fabinho, Henderson - Oxlade-Chamberlain (46. Firmino), Salah, Mane (103. Origi)



Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Zouma, Christensen (85. Tomori), Emerson - Jorginho, Kante, Kovačič (101. Barkley) - Pulišič (74. Mount), Giroud (74. Abraham), Pedro

Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000:

2000 Galatasaray Istanbul



2001 FC Liverpool



2002 Real Madrid



2003 AC Miláno



2004 FC Valencia



2005 FC Liverpool



2006 FC Sevilla



2007 AC Miláno



2008 Zenit Petrohrad



2009 FC Barcelona



2010 Atletico Madrid



2011 FC Barcelona



2012 Atletico Madrid



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Atletico Madrid



2019 FC Liverpool

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 14. augusta (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zdolali londýnsku Chelsea 5:4 v rozstrele z 11 m a stali sa víťazmi stredajšieho 44. ročníka Superpohára UEFA, ktorý sa v Istanbule skončil po riadnom hracom čase 1:1 a po predĺžení 2:2.V prvom čisto anglickom dueli o európsky Superpohár, ktorý prvýkrát rozhodovala žena Stéphanie Frappartová z Francúzska, sa "The Reds" tešili z jeho štvrtého zisku po rokoch 1977, 2001 a 2005.Úradujúceho víťaza Európskej ligy dostal do vedenia rutinérskym zakončením v 36. minúte Olivier Giroud po prihrávke od Christiana Pulišiča. Víťaz Ligy majstrov v 48. minúte vyrovnal zásluhou Sadia Maneho. Na štadióne Besiktasu sa muselo predlžovať, v extračase dostal LFC do vedenia Mane, no Jorginho z penalty vyrovnal. O triumfe zverencov Jürgena Kloppa nad tímom kouča Franka Lamparda rozhodol až rozstrel, v ktorom uspeli 5:4. Pred rokom sa v estónskom Talline zo zisku tejto trofeje tešilo Atletico Madrid, ktoré zdolalo mestského rivala Real 4:2 po predĺžení.Len druhýkrát po roku 2013 sa stalo, že Superpohár UEFA rozhodol rozstrel. Vtedy v ňom Chelsea prehrala s Bayernom Mníchov 4:5 (2:2 pp).Na štadióne Besiktasu sa od úvodných sekúnd hral výborný futbal vo vysokom tempe. V 5. minúte predviedol nožničky Mane, trafil ruku Christensena, ale hlavná rozhodkyňa penaltu nenariadila. Liverpool bol spočiatku nebezpečnejší, v 16. minúte sa rútil do šance Salah, jeho zakončenie ľavačkou však Arrizabalaga výborne zlikvidoval. Chelsea odpovedala obrovskou príleťitosťou Pedra, ktorý sa z ľavej strany dostal do voľného priestoru, tvrdo vystrelil, ale Adrian vyrazil na brvno. Útoky sa striedali na oboch stranách, hlavičky liverpoolskych Van Dijka a Maneho cestu do siete nenašli. Na druhej strane v 30. minúte Pedro prestrčil na Kovačiča, ale v poslednom okamihu zachránil spoluhráčov Adrian. Chelsea bola v druhej polovici úvodného dejstva lepšia, k tomu však prispel viacerými chybami v rozohrávke jej súper. V 36. minúte po výbornej kombinácii Kanteho s Pulišičom dal Američan skvelú prienikovú kolmicu medzi stopérov Giroudovi a ten rutinérsky vedľa Adriana otvoril skóre. O štyri minúty strelil po nábehu gól Pulišič, ale ten neplatil pre ofsajd, čo potvrdil aj VAR.Do 2. polčasu nastúpil v drese LFC Firmino a hneď bol pri góle na 1:1, keď v 48. minúte Fabinhov oblúčik za obranu priťukol Manemu, ktorý na dvakrát pretlačil loptu do siete. Liverpool ožil, dve nádejné strely Fabinha a Hendersona mierili vedľa. V 75. minúte Liverpool súperovi opäť riadne zavaril, po rohovom kope Arrizabalaga výborne zlikvidoval strelu Salaha a následne ešte bravúrnejším spôsobom dorážku Van Dijka vyrazil na brvno a žrď. V 83. minúte striedajúci Mount po nábehu za obranu tvrdou strelou na vzdialenejšiu žrď prekonal Adriana, ale bol v tesnom ofsajde. Na druhej strane v 87. minúte nebezpečne zakončil Mane, ale aj on bol mimo hry. Keď v nadstavenom čase Firmino nedočiahol na strieľaný center Salaha, duel dospel do predĺženia.V ňom už po piatich minútach po pressingovom zisku lopty rýchlo zakombinovali Mane s Firminom, vymenili si ju a Senegalčan z druhej vlny exportnou strelou nedal Arrizabalagovi žiadnu šancu. V 98. minúte sa dostal do veľkej šance striedajúci Abraham, no nevyrovnal, pretože ho výborne vychytal Adrian. Ten sa však o pár okamihov stal nešťastnou postavou, keď jeho pád pod nohy Abrahama posúdila rozhodkyňa ako penaltový. Jorginho následný pokutový kop suverénne premenil a vyrovnal na 2:2. A Chelsea mohla v 104. minúte otočiť, po prihrávke Pedra tesne minul pravú žrď Abraham. V 113. minúte mohol rozhodnúť Mount, ale jeho tvrdú strelu vyrazil Adrian a vzápätí pri nebezpečnej strele Pedra nemusel zasiahnuť. Rozhodnutie padlo až v rozstrele z 11 m, v ktorom uspeli "The Reds" 5:4.