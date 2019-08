Video: Napínavý zápas o Superpohár UEFA vyhral FC Liverpool, FC Chelsea zdolal v penaltovom rozstrele

Anglický duel

Liverpool dostihol Real Madrid



Európsky superpohár 2019



Vodafone Park / Istanbul (Tur.) - streda:



FC Liverpool (Angl.) - FC Chelsea (Angl.) 2:2 po predĺžení (1:1, 0:1), na strely zo značky pok. kopu 5:4, FC Liverpool získal Európsky superpohár



Góly: 48. a 94. S. Mané - 36. Giroud, 101. Joginho (z pok. kopu), ŽK: 85. Henderson, 107. Alexander-Arnold - 79. Azpilicueta, rozhodovala: Stéphanie Frappartová (Fr.)



Zostavy :

Liverpool: Adrián - Joe Gomez, Matip, V. van Dijk, Robertson (91. Alexander-Arnold) - Milner (64. Wijnaldum), Fabinho, Henderson - Oxlade-Chamberlain (46. Firmino), M. Salah, Mané (103. Origi)

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, K. Zouma, Christensen (85. Tomori), Emerson - Jorginho, Kanté, Kovačič (101. Barkley) – Pedro, Giroud (74. T. Abraham), Pulisic (74. Mount)



rozstrel: Firmino - 1:0, Jorginho - 1:1, Fabinho - 2:1, Barkley - 2:2, Origi - 3:2, Mount - 3:3, Alexander-Arnold - 4:3, Emerson - 4:4, Salah - 5:4, Abraham nedal, Adrián vyrazil - 5:4



I. polčas

II. polčas

Predĺženie





Prehľad doterajších víťazov futbalového Európskeho superpohára (spolu 44 ročníkov):



1973 Ajax Amsterdam

1975 Dynamo Kyjev

1976 Anderlecht Brusel

1977 FC Liverpool

1978 Anderlecht Brusel

1979 Nottingham Forest

1980 FC Valencia

1982 Aston Villa

1983 FC Aberdeen

1984 Juventus Turín

1986 Steaua Bukurešť

1987 FC Porto

1988 KV Mechelen

1989 AC Miláno

1990 AC Miláno

1991 Manchester United

1992 FC Barcelona

1993 AC Parma

1994 AC Miláno

1995 Ajax Amsterdam

1996 Juventus Turín

1997 FC Barcelona

1998 FC Chelsea

1999 Lazio Rím

2000 Galatasaray Istanbul

2001 FC Liverpool

2002 Real Madrid

2003 AC Miláno

2004 FC Valencia

2005 FC Liverpool

2006 FC Sevilla

2007 AC Miláno

2008 Zenit Petrohrad

2009 FC Barcelona

2010 Atlético Madrid

2011 FC Barcelona

2012 Atlético Madrid

2013 Bayern Mníchov

2014 Real Madrid

2015 FC Barcelona

2016 Real Madrid

2017 Real Madrid

2018 Atlético Madrid

2019 FC Liverpool





15.8.2019 (Webnoviny.sk) - Víťazmi Európskeho superpohára 2019 sa stali futbalisti FC Liverpool. Zverenci trénera Jürgena Kloppa rozhodli v stredajšom súboji v tureckom Istanbule o jeho zisku až v penaltovom rozstrele, keď v riadnom hracom čase sa zápas proti FC Chelsea skončil v riadnom hracom čase nerozhodne 1:1 a po predĺžení zmierlivo 2:2.Vyrovnaný superpohárový duel na štadióne Vodafone Park, v ktorom sa premiérovo stretli dva anglické kluby, vyvrcholil v piatej sérii rozstrelu.V nej liverpoolsky brankár Adrián (zastúpil zranenú oporu Alissona Beckera, pozn.) chytil pokus Tammyo Abrahama.Oba góly "The Reds" dosiahol Sadio Mané, ktorý sa stal prvým africkým strelcom gólu v superpohári od roku 2006. Za zdolaných Londýnčanov sa presadili Olivier Giroud a z pokutového kopu Jorginho.Liverpool sa v dueli o kontinentálny superpohár predstavil šiestykrát, do klubovej vitríny pridal štvrtú trofej (predtým 1977, 2001 a 2005), vďaka čomu dostihol španielsky Real Madrid - účastníka štyroch z ostatných piatich edícií.Chelsea nedosiahla druhé víťazstvo v týchto dueloch, to jediné má ešte spred 21 rokov. Pri následných troch účastiach (2012, 2013, 2019) zakaždým "ťahala za kratší koniec". Londýnčania sa pri Bospore nestali desiatym mužstvom, ktoré vyhralo Európsky superpohár aspoň dvakrát.FC Liverpool a FC Chelsea sa na európskej pohárovej scéne stretli jedenástykrát. S výnimkou stredajšej sa všetky doterajšie konfrontácie udiali od roku 2005 výlučne v Lige majstrov. Bilancia je vzácne vyrovnaná.Prvú šancu duelu mal Mané, ale jeho akrobatický pokus cez hlavu zblokoval Christensen rukou, ale rozhodkyňa Frappartová nechala pokračovať v hre. V 22. min mohli udrieť hráči Chelsea. Pedro využil zaváhanie Matipa, ale jeho prudkú strelu vytlačil Adrián na brvno.Brankár Liverpool zachránil svoje mužstvo aj o desať minút neskôr pri akcii, na ktorej konci bol Kovačič. Londýnčania sa gólovo presadili v 36. min.Kanté získal loptu v strede poľa, Pulisic uvoľnil Girouda a ten strelou k vzdialenejšej žrdi nedal šancu Adriánovi - 0:1. O štyri minúty neskôr dosiahli Lampardovi zverenci aj druhý gól, ktorý však pre tesný ofsajd jeho autora Pulisica.Len tri minúty stačili Liverpoolčanom po zmene strán, aby zmazali manko. Po Fabinhovom oblúčiku pristrčil striedajúci Firmino loptu na Maného, ktorý dostal loptu do siete - 1:1."The Reds" mali štvrťhodinu skvelý príležitosť ísť do vedenia, ale brankár Arrizabalaga si aj s pomocou brvna poradil s dorážkou Van Dijka.V 83. min neuznala Frappartová pre ofsajd druhý gól Chelsea, ktorý strelil striedajúci Mount. V riadnom hracom čase sa už diváci gólu nedočkali.Európsky superpohár: FC Liverpool – FC Chelsea (fotografie)V predĺžení zbytočnú stratu lopty hráčov v modrých dresoch potrestala dvojica Mané - Firminho. Prvý menovaný vysunul Brazílčana, ten mu loptu vrátil a Senegalčan efektne i presne zakončil - 2:1.Hráči Liverpoolu sa však dlho netešili, lebo Adrián fauloval v pokutovom území Abrahama a Jorginho s prehľadom skóroval z pokutového kopu. Londýnčania pohrozili aj v 113. min, ale Mountovu strelu gólman LFC vyrazil.Stretnutie dospelo až k penaltovému rozstrelu, v ktorom prvých deväť strelcov nezaváhalo. Tlak nezvládol až Abraham, ktorého prízemnú strelu do stredu bránky Adrián vyrazil.