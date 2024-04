Liverpool získal mierny náskok v boji o titul, Klopp: Skvelá situácia

Futbalisti FC Liverpool sú po víkende v najlepšej pozícii v dramatickom boji o titul v anglickej Premier League. "The Reds" majú po nedeľňajšom víťazstve nad Brightonom (2:1) dvojbodový náskok pred druhým Arsenalom. Ten remizoval v šlágri 30. kola na pôde tretieho Manchestru City (0:0), ktorý stráca na lídra tri body.





"Skvelá situácia, do ktorej nás chlapci priviedli. Sme tam s ďalšími dvoma tímami, ktoré bojujú o najväčšiu trofej v Anglicku, uvidíme, ako to dopadne. Budem sa naozaj snažiť, aby sme si to užili," uviedol pre AP tréner Jürgen Klopp, ktorý chce na lavičke Liverpoolu zaznamenať druhý titul v závere svojho deväťročného pôsobenia na Anfielde. Jeho zverenci dokázali svoju ofenzívnu silu a napriek rýchlemu presnému zásahu hosťujúceho Dannyho Wellbecka otočili nepriaznivý stav. Do prestávky vyrovnal Kolumbijčan Luis Diaz a tri body zariadil v 65. minúte Mohamed Salah, ktorý využil dobré postavenie v šestnástke a po prihrávke od Alexisa Mac Allistera nedal šancu brankárovi Bartovi Verbruggenovi.Do konca ligy zostáva deväť kôl a miernu výhodu Liverpoolčanov priznal aj tréner Pep Guardiola po bezgólovej remíze Manchestru City s Arsenalom. "Favorit je vždy ten, kto je prvý. My sme až tretí a nemáme to úplne vo svojich rukách. Môj názor však je, že sme stále v hre a som spokojný. Povedal som hráčom, aby neboli smutní," vyjadril sa Guardiola, ktorého tím mal výraznú prevahu v držaní lopty, čo dokumentoval percentuálny pomer 72:28. Do priestoru bránky však zo strany hráčov "Citizens" smerovala iba hlavička obrancu Nathana Akého, ktorá prišla ešte v úvodnej štvrťhodine hry.Obhajca treble nedokázal zdolať "kanonierov" ani v treťom stretnutí prebiehajúcej sezóny. Hneď v jej úvode Arsenal triumfoval v Superpohári (4:1 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase 1:1). Na jeseň dokázalo mužstvo Mikela Artetu zdolať City aj v ligovom dueli na domácom ihrisku (1:0) a bez prehry vyšli "The Gunners" aj z nedeľňajšieho zápasu na Etihad Stadium. Na rovnakom mieste prišli Londýnčania o titul v uplynulom ročníku, keď duel nezvládli a prehrali 1:4 a vzhľadom na lepšie vzájomné stretnutia s Liverpoolom, môžu byť čierny kôň záveru sezóny. "Ukazuje to, že sa zlepšujeme. Pochopili sme, ako treba hrať tieto dôležité zápasy. Stále však treba urobiť ďalšie kroky na ceste za titulom. Dokázali sme remizovať so City, no musíme sa ešte veľmi zlepšiť, aby sa nám to podarilo," poznamenal Arteta, ktorý chce Arsenal doviesť k prvému titulu od sezóny 2003/04. Londýnčania zabodovali v lige na ihrisku Manchestru City prvýkrát od mája 2016.