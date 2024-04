Škriniarov víťazný návrat do zostavy PSG, Enrique: Môžeme byť spokojní

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar absolvoval víťazný návrat do zostavy Paríža Saint-Germain. Dvadsaťdeväťročný obranca prišiel na ihrisko v záverečnej štvrťhodine nedeľňajšieho stretnutia proti Olympique Marseille (2:0) po takmer trojmesačnej absencii. Začiatkom januára utrpel zranenie ľavého členka a v katarskej Dauhe sa potom musel podrobiť operácii.





Parížania sa priblížili k obhajobe titulu. Sedem duelov pred koncom sezóny majú pred druhým Brestom náskok 12 bodov a k zaisteniu desiateho titulu z uplynulých 12 ročníkoch im chýba získať už len 10 bodov. Dôležitý moment zápasu prišiel v 40. minúte, keď videl červenú kartu Lucas Beraldo. Dvadsaťročný obranca PSG hral od 18. minúty so žltou kartou a v súboji rameno na rameno pri postrannej čiare v blízkosti lavičiek nepustil pred seba unikajúceho Pierra-Emericka Aubameyanga. Najskôr tento zákrok vyhodnotil hlavný rozhodca Benoit Bastien ako čistý, no do hry vstúpil VAR. Po vzhliadnutí videa vytiahol arbiter prekvapivo priamu červenú a hostia dohrávali v desiatich. "Negatívom je, že v prvom polčase sme mali ďaleko od svojho najlepšieho výkonu. Urobili sme veľa chýb v situáciách, v ktorých je nebezpečné stratiť loptu. Zápas sa zmenil po vylúčení," uviedol Luis Enrique, hlavný tréner PSG pre oficiálnu webovú stránku psg.fr.Kouč tímu z Parku princov po prestávke stiahol z hry útočníka Randala Kola Muaniho, ktorého nahradil Lee Kang-in. Hostia vyčkávali na brejkové situácie a hneď prvú zakončili gólom v 53. minúte. Na vlastnej polovici vyhral osobný súboj Vitinhha, ktorý si narazil loptu s Ousmaneom Dembelém a vyrazil smerom do otvorenej defenzívy Marseillčanov. Portugalský stredopoliar následne zužitkoval spätnú prihrávku Dembelého a poslal PSG do vedenia. "Myslím si, že v druhom polčase sme boli veľmi dobrí, pevní a jednotní. Bránili sme veľmi dobre, snažili sme sa kontrolovať hru súpera a čakali sme na protiútok, aby sme rozhodli zápas v náš prospech, čo sa nám aj podarilo," povedal Enrique.Španielsky kouč krátko po hodine hry stiahol z ihriska kapitána Kyliana Mbappeho. Dvadsaťpäťročný Francúz po stretnutí pridal na svoj instagramový profil fotografiu, na ktorej drží v ruke kapitánsku pásku so sklonenou hlavou. Na adresu prekvapivého striedania sa vyjadril aj Enrique, ktorý už vie, že jeho najväčšia ofenzívna zbraň by mala v lete opustiť Paríž. "Každý týždeň je to tá istá pieseň, je to vyčerpávajúce. Som tréner, každý deň robím rozhodnutia. Budem v tom pokračovať až do môjho posledného dňa v Paríži. Vždy sa snažím nájsť najlepšie riešenie pre tím. Ak mojim rozhodnutiam nerozumiete, je mi to jedno," vysvetlil akreditovaným novinárom dôvod striedania, ktoré mu napokon vyšlo. Mbappeho nahradil Goncalo Ramos a portugalský zakončovateľ uzavrel v 85. minúte na konečných 2:0. "Myslím si, že by sme mali byť spokojní. Víťazstvo je pre našich fanúšikov, ktorí tu nemohli byť, ale podporovali nás," dodal Enrique, ktorý v 77. minúte poslal do hry aj slovenského obrancu Milana Škriniara. Ten nastúpil prvýkrát po takmer troch mesiacoch a potrebuje získať zápasovú prax pred blížiacim sa európskym šampionátom v Nemecku. Na ňom by mal s kapitánskou páskou viesť slovenský národný tím.