Livio Magoni mal lákavú ponuku aj od Vlhovej rivalky Holdenerovej, zostal však pri Petre

Spolupráca do olympiády

Švajčiarka šesťkrát na pódiu

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansky tréner Livio Magoni po spečatení novej dvojročnej spolupráce so Slovenkou Petrou Vlhovou priznal dve lákavé ponuky od absolútnej svetovej lyžiarskej špičky. Jednou z nich mala byť Švajčiarka Wendy Holdenerová.Dvojnásobná a zároveň úradujúca majsterka sveta v alpskej kombinácii a dlhodobo veľká súperka Petry Vlhovej v technických disciplínach nebola úplne spokojná s celkovou šiestou priečkou v celkovom hodnotení sezóny Svetového pohára 2019/2020.Aj preto sa po piatich rokoch pracovne rozišla s trénerom Wernerom Zurbuchenom a Švajčiari oslovili aj Magoniho. Informuje o tom portál neveitalia.it."Magoni váhal, lebo jeho ponuky boli naozaj na najvyššej úrovni vrátane tej zo švajčiarskeho zväzu. Ak by ju prijal, stal by sa trénerom Holdenerovej. Napokon však prišlo z jeho strany konečné 'nie' a predĺženie spolupráce s Vlhovou do zimných olympijských hier v Pekingu 2022," napísal taliansky zdroj.Magoni vo štvrtok viaceré slovenské médiá vrátane SITA informoval, že mal na stole dve ponuky od lyžiarok z najlepšej svetovej päťky. Napokon sa rozhodol, že sa "pokúsi o posledný krok k úspechu, ktorý si Petra zaslúži".Pre denník Šport neskôr 56-ročný Talian uviedol, že ponuky mal od ženských tímov zo Švajčiarska a Nemecka. To potvrdzuje jeho záujem zo strany Holdenerovej. Tá sa v sezóne 2019/2020 dočkala šiestich pódiových umiestnení v pretekoch SP, ale ani jedného víťazstva.V hodnotení slalomu skončila napokon štvrtá a v konečnom poradí obrovského slalomu šiesta. V týchto dvoch svojich hlavných disciplínach zatiaľ nikdy nebola víťazkou pretekov vo Svetovom pohári."Táto sezóna priniesla prekvapenia aj sklamania, radosť aj slzy. Na konci som však spokojná a šťastná, ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali," uviedla Wendy Holdenerová na facebooku.