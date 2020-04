UEFA chce dokončiť národné súťaže v júli a auguste, po nich by sa dohrali európske

Reštart súťaží je možný

Pracujú na úprave kalendára

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 - Futbalové súťaže na európskom kontinente by mohli opäť pokračovať v priebehu júla a augusta. Dokončenie aktuálneho ročníka 2019/2020 by v takomto prípade "odhryzlo" pomerne veľký kúsok z buducosezónneho kalendára.Poprední európski futbaloví činovníci si však myslia, že predčasné ukončenie sezóny z dôvodu pandémie koronavírusu by v tejto chvíli nebol dobrý krok."Sme presvedčení, že futbal sa môže v najbližších mesiacoch dočkať reštartu. Samozrejme, za podmienok, že to dovolia príslušné verejné orgány. Domnievame sa, že akékoľvek rozhodnutie o ukončení domácich ligových súťaží je v tomto období predčasné a neopodstatnené," uviedli prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin, líder Európskej klubovej asociácie (ECA) Andrea Agnelli a šéf organizácie zastrešujúcej vybrané európske profesionálne futbalové ligy (EPFL) Lars-Christer Olsson v spoločnom liste, ktorý adresovali svojim členom.Na "starom kontinente" sú momentálne pozastavené všetky ligové súťaže s výnimkou Bieloruska. Prerušenie sa dotklo aj európskych pohárových súťaží - Ligy majstrov a Európskej ligy.Pracovné skupiny UEFA momentálne posudzujú právne, regulačné a finančné otázky spôsobené náhlym "stopnutím" všetkých súťaží a pracujú na tom, aby bolo možné dokončiť sezónu 2019/2020 aj po pôvodne naplánovanom termíne 30. jún."Práca týchto pracovných skupín sa aktuálne sústreďuje na scenáre zahŕňajúce mesiace júl a august, vrátane možnosti, že súťaže pod hlavičkou UEFA by sa opätovne rozbehli až po dokončení domácich líg. Spoločne pritom pracujú na úprave kalendára, pretože koniec tejto sezóny musia skoordinovať so začiatkom budúcej. Príslušná pracovná skupina sleduje vývoj situácie a plánuje čo najskôr, v ideálnom prípade do polovice mája, informovať, ktorý z plánov na dokončenie sezóny bude možné aplikovať," píše sa ďalej v spomenutom liste.Čeferin, Agnelli a Olsson nepovažujú štvrtkový krok Belgičanov predčasne ukončiť sezónu za najšťastnejšie riešenie."Keďže účasť v súťažiach UEFA je podmienená dosiahnutím určitého športového výsledku na konci úplnej domácej súťaže, predčasné ukončenie sezóny v Belgicku vyvolalo pochybnosti o splnení tejto podmienky," dodávajú títo funkcionári.Belgický šampión by mal v budúcej sezóne štartovať priamo v skupinovej fáze LM a v prípade, že by UEFA znemožnila mužstvu FC Bruggy štart v nej, klub by prišiel minimálne o 30 miliónov eur z prostriedkov UEFA.