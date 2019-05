Lizák: Blokovanie Rady mládeže môže mať pre Nadáciu Intenda následky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Zástupcovia občianskeho združenia Študentskej rady vysokých škôl (OZ ŠRVŠ) dlhodobo maria prijatie rozhodnutia, ktorým má dôjsť ku schváleniu a následne k vymenovaniu členov správnej rady Nadácie Intenda za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Zároveň to môže mať na majetok nadácie fatálne následky. V otvorenom liste na to upozornilo občianske združenie Rada mládeže Slovenska (OZ RMS), ktoré je jedným z troch zakladajúcich členov Nadácie Intenda. TASR o tom informoval Juraj Lizák z RMS. Predseda OZ ŠRVŠ Ľuboš Majer pre TASR povedal, že združenie vyzýva k stretnutiu všetky zainteresované strany, ale zatiaľ bezúspešne.uvádza sa v otvorenom liste RMS. Nadácia Intenda bola v roku 2001 založená troma zakladateľmi, a to MŠVVaŠ SR, OZ ŠRVŠ a OZ RMS. Nadácia Intenda vznikla ako účelová organizácia, ktorá má slúžiť rozvoju a podpore aktivít mladých ľudí a prispievať k vytváraniu priestoru pre účasť mladých na živote spoločnosti.Počet členov správnej rady bol pri založení stanovený na deväť, za každého zakladateľa po troch.tvrdí RMS.Správca Nadácie Intenda Karol Brix pre TASR potvrdil, že nedoplnenie zástupcov správnej rady nadácie za MŠVVaŠ SRuviedol Brix. Dodal, že nadácia je od požiaru Hotela Junior Jasná v dlhodobej výraznej prevádzkovej strate.potvrdil Brix. Zároveň uviedol, že by privítal čo najskoršie vyriešenie situácie v správnej rade tak,Majer poznamenal, že problém v správnej rade nadácie trvá už od roku 2018.povedal s tým, že stretnutie naplánované na apríl nebolo otvorené, lebo bola odmietnutá vtedajšia nominácia ministerstva školstva. Majer zároveň tvrdí, že za nenominovanie kandidátov za rezort školstva niesol zodpovednosť predseda správnej rady nadácie, ktorého nominovala RMS. Zároveň doplnil, že v tejto veci nekonal od apríla 2018 do februára 2019.povedal Majer. Proces, ktorý následne zvolil predseda správnej rady nadácie, je podľa MajeraTASR v tejto súvislosti oslovilo aj MŠVVaŠ SR, to zatiaľ nereagovalo.