Modrý Kameň už nie je mestom s najmenším počtom obyvateľov

Modrý Kameň 22. mája (TASR) - Celkom 50 nových bytov postavili od roku 2012 v Modrom Kameni v časti Majer. Mestská samospráva ich pripravila pre svojich obyvateľov, no získali ich aj ľudia z okresu Veľký Krtíš, spĺňajúci stanovené podmienky.Počet obyvateľov Modrého Kameňa tak v uplynulých troch rokoch vzrástol asi o 100 na dnešných 1601 a mesto už nie je, čo sa ich počtu týka, najmenším na Slovensku. Aktuálne táto pozícia patrí Dudinciam, kde demografická krivka medzičasom poklesla a aktuálne tam evidujú len niečo nad 1400 obyvateľov.povedala TASR primátorka Modrého Kameňa Mária Bednárová.Do starobylého mesta pod známy hrad sa bytovou výstavbou snažia prilákať najmä rodiny s deťmi z neďalekého okresného mesta.pripomenula primátorka.Mesto chce aj naďalej rozvíjať nájomnú bytovú výstavbu, ale aj individuálnu bytovú výstavbu a s novostavbami v lokalite Majer s výhľadom na hrad a do údolia so známou gaštanicou a vinicami počíta aj po roku 2020. Vo výhľade je stavba ďalších 12, respektíve 14 bytov v radovej zástavbe.