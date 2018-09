Ljajič odchádza z FC Turín na hosťovanie do Besiktasu Istanbul

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 1. septembra (TASR) - Srbský futbalový reprezentant Adem Ljajič v tejto sezóne už nebude pôsobiť v talianskej Serii A. Dvadsaťpäťročný stredopoliar odchádza z FC Turín na hosťovanie do tureckého Besiktasu Istanbul. Informovali o tom talianske médiá. Ljajič prišiel do Turína v roku 2016, predtým hrával za AS Rím a Fiorentinu.