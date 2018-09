Vo finále 4. kola v Tacene skončil singlista Slafkovský opäť druhý

Na snímke slovenský reprezentant v kategórii C1 Alexander Slafkovský. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Finálové výsledky



C1m: 1. Sideris Tasiadis (Nem.) 103,00 (0), 2. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 103,68 (0), 3. Franz Anton (Nem.) 104,29 (0), ...6. Michal MARTIKÁN (SR) 107,15 (0), ...v semifinále 17. Marko MIRGORODSKÝ 113,35 (0), 30. Matej BEŇUŠ (všetci SR) 158,42 (52)

Tacen 1. septembra (TASR) - Slovenský singlista Alexander Slafkovský skončil vo finále 4. kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene druhý, a to už štvrtýkrát v sezóne. Od víťazného Nemca Siderisa Tasiadisa ho delilo 0,68 sekundy, tretí skončil taktiež Nemec Franz Anton (+1,29). Ďalší slovenský singlista vo finále Michal Martikán obsadil 6. priečku (+4,15).Slafkovský mal v perejách rieky Sava vo finále pred očami hlavne čas Nemca Tasiadisa 103,00 a bola to pre neho veľká výzva. Štartoval ako posledný, na oboch medzičasoch strácal zhodne 1,31 s a aj keď v závere zrýchlil, na prvého Tasiadisa mu chýbalo 0,68 sekundy. Slafkovského druhé miesta v sezóne neustále v SP sprevádzajú, či to bolo v Liptovskom Mikuláši, Krakove, alebo v Augsburgu, v Tacene na ňom figuroval už po štvrtý raz, vedie však v priebežnom poradí SP.Martikán vo finále s časom 107,15 ukázal rýchlejšiu jazdu ako v semifinále (108,18), no od úplnej spokojnosti mal ďaleko a opäť sa nedočkal medailového umiestenia.V semifinále Slafkovský najlepším časom 104,23 naznačil, že by útok na víťazstvo po predchádzajúcich troch 2. miestach mohol dopadnúť priaznivo. Medzi desiatku finalistov sa dostal so 7. časom aj Martikán. Markovi Mirgorodskému jazda nevyšla, aj keď ju zvládol bez penalizácie, Matej Beňuš ako jediný zo semifinalistov vynechal bránku s číslom 18. Na medzičasoch bol dovtedy najlepší, no záver nezvládol.V ženskom kajaku nemalo vo finále Slovensko zastúpenie. Soňa Stanovská mala k tomu veľmi blízko, no po štyroch sekundách penalizácie na bránkach 2 a 20 obsadila v semifinále až 12. miesto. Na postup jej chýbalo málo, len 0,64 s.