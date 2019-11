LM: Ajaxu vylúčili za minútu oboch stopérov, Lampard: Bolo to bláznivé

Hráč Chelsea Michy Batshuay (vpravo) strieľa gól v zápase skupiny H futbalovej Ligy majstrov Ajax Amsterdam - Chelsea Londýn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. novembra (TASR) - Veľký návrat do zápasu predviedli futbalisti Chelsea v utorkovom stretnutí Ligy majstrov. Na Stamford Bridge prehrávali v 55. minúte už 1:4, napokon však dokázali vybojovať aspoň bod. Výrazne im k tomu pomohol sled udalostí v 68. minúte, keď hlavný rozhodca Gianlucca Rocchi vylúčil oboch stopérov hostí v rozmedzí minúty.Zápas H-skupiny bol divoký už od začiatku. Už po 35 minútach viedol Ajax 3:1, diváci videli dva vlastné góly domácich aj pokutový kop. To bol však iba predkrm, pred skutočnou bizarnosťou v druhom polčase. V 68. minúte Daley Blind fauloval domáceho Tammyho Abrahama a počas následnej výhody Callum Hudson-Odoi trafil v šestnástke do ruky Joela Veltmana. Rozhodca nezaváhal a obom obrancom ukázal druhú žltú kartu a poslal ich do šatne.citoval web BBC trénera Ajaxu Erika Ten Haga.Jeho zverenci z následného pokutového kopu inkasovali na 3:4 a v 74. minúte vyrovnal Reece James.povedal po stretnutí 19-ročný obranca. Domáci mohli dokonať aj obrat, ale Abrahamov gól po konzultácii s VAR neuznali pre ruku. "Dnes to bolo ozaj bláznivé. Som rád, že sme ukázali správny charakter. V prvom polčase sme mali trochu smoly, ale sme trochu sklamaní, že sa nám v poslednej desaťminútovke zápasu nepodarilo dotiahnuť víťazstvo," uviedol kormidelník "Blues" Frank Lampard.Osemgólová remíza v Lige majstrov je rarita. Stalo sa iba po štvrtý raz v histórii, keď sa tímy v najprestížnejšej klubovej súťaži rozšili s výsledkom 4:4. Zaujímavosťou je, že Chelsea sa to podarilo druhýkrát a opäť bol pri tom Lampard. V apríli 2009 proti Liverpoolu dokonca dvakrát skóroval.