EURO 2021: Guľovi opäť do nominácie mladíkov zasiahli zranenia

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa počas brífingu k nominácii. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

h2>Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov

brankári: Martin Vantruba (FK Pohronie), Dávid Šípoš (FC Nitra), Samuel Petráš (MŠK Žilina)



obrancovia: Dominik Špiriak (FC Ergotelis), Kristián Vallo, Branislav Sluka, Adam Kopas (všetci MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Marej Oravec (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Alexander Mojžíš (MFK Ružomberok), Lukáš Fabiš (FC Nitra)



stredopoliari: Peter Pokorný (RB Salzburg), Martin Gamboš (FC Spartak Trnava), Martin Adamec (OKS Odra Opole), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Christián Herc (Viktoria Plzeň), Peter Kolesár, Milan Kvocera (obaja MFK Zemplín Michalovce), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Martin Kovaľ (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Michal Chobot (FC Nitra)



útočníci: Ladislav Almási (FC Petržalka), Jakub Švec (ViOn Zlaté Moravce), Marek Fábry (FC Nitra)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa oznámil opäť do značnej miery obmenenú 24-člennú nomináciu na prípravný duel s Bieloruskom (14. novembra v Senci) a kvalifikačný zápas ME 2021 s Gruzínskom (18. novembra v Nitre). Pre zranenia vypadli Ľubomír Tupta z Hellasu Verona, ktorého zradil ľavý meniskus, resp. Michal Tomič zo Žiliny pre problémy s kolenom.Nováčikmi v tíme sú obranca Lukáš Fabiš z Nitry a stredopoliar Dávid Ďuriš zo Žiliny.povedal na stredajšej nominačnej tlačovke kouč SR 21 a dodal: "Objavuje sa to na hrotových pozíciách, navyše Robo Boženík je už v áčku a držíme mu palce, aby sa mu aj naďalej darilo. Prišli sme teda o troch top hráčov do ofenzívy. O to väčšia je to však výzva, aby hráči, ktorí sa do tímu teraz dostali, boli motivovaní a nahradili absencie.vysvetlil Guľa.Slovákom štart bojov o postup na šampionát nevyšiel, v prvom súboji v septembri prehrali v Azerbajdžane 1:2. Následne v 2. skupine zvíťazili v Lichtenštajnsku 4:2 a v Dunajskej Strede prehrali s favorizovaným Francúzskom 3:5. No súboj s "Les Bleus" Guľovi veľa ukázal:Lídrom tabuľky 2. skupiny je Švajčiarsko s troma výhrami z troch zápasov, druhí sú Francúzi, ktorí vyhrali obidve svoje stretnutia. Štvrtí Slováci strácajú na tretích Gruzíncov tri body. Šampionát 2021 sa uskutoční v Maďarsku a Slovinsku, hostiteľské krajiny majú účasť automatickú. Zvyšných 53 krajín zabojuje v kvalifikácii, na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím na druhom mieste. Ostatné mužstvá z druhých priečok sa predstavia v play off.Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda)Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Adrián Slávik (AS Trenčín), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Denis Baumgartner (FK Senica), Roland Gerebenits, Ján Bernát (obaja MŠK Žilina), Ivan Krajčírik, Adam Brenkus, Viktor Jedinák, Matúš Kmeť (všetci MFK Ružomberok), Benjamin Száraz (DAC Dunajská Streda), Martin Rymarenko (ŠTK Šamorín), Samuel Dancák (Dukla Praha), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce)